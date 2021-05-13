آمریکا و اتحادیه اروپا از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد که در تماس با مقامات فلسطینی و اسرائیلی و دیگر طرف های تاثیرگذار برای وادار کردن حماس به کاهش حملات خود علیه اسرائیل است.

کاخ سفید افزود که مصر، تونس و دیگر کشورها می توانند در برقراری تماس با حماس و سوق دادن آن به سمت کاهش تنش نقش ایفا کنند.

کاخ سفید همچنین گفت که موضع دولت آمریکا این است که راه حل تشکیل دو دولت تنها راهکار حل کشمکش بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها است.

کاخ سفید همچنین مدعی شد: حملات راکتی حماس به مناطق غیرنظامی در اسرائیل دفاع از خود نیست.

در همین حال، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از تماس تلفنی با «گابی اشکنازی» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت از امنیت این رژیم خبر داد.

«جوزف بوریل» در صفحه توئیتر خود نوشت: گفتگوی مفصل و گرمی با گابی اشکنازی داشتم و بر حمایت اتحادیه اروپا از امنیت اسرائیل تاکید و حملات راکتی کور حماس را محکوم کردم.

وی افزود: این مهم است که در هرگونه واکنشی، از برجاماندن تلفات غیرنظامی جلوگیری شود. با طرف های منطقه ای در تماس هستم تا در کاهش تنش ها ایفای نقش داشته باشم.