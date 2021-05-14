وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از بعد از ظهر بارش باران برخی از مناطق استان را فرا میگیرد و بارشها با رعد و برق هم همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان تو صیه میشود در بلندیها تردد نکنند.
وی اظهار کرد: بارشها تا اواخر روز شنبه در استان تداوم دارد و بارشها با تگرگ همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان از همچنین از وقوع وزش شدید باد در استان زنجان خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه میشود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
رحمان نیا ابراز داشت: همچنین با توجه به بارش باران احتمال آبگرفتگی معابر در استان وجود دارد.
وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای استان گرم میشود.
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