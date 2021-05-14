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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۰۳

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد

وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش شدید باد در استان زنجان خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از بعد از ظهر بارش باران برخی از مناطق استان را فرا می‌گیرد و بارش‌ها با رعد و برق هم همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان تو صیه می‌شود در بلندی‌ها تردد نکنند.

وی اظهار کرد: بارش‌ها تا اواخر روز شنبه در استان تداوم دارد و بارش‌ها با تگرگ همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از همچنین از وقوع وزش شدید باد در استان زنجان خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا ابراز داشت: همچنین با توجه به بارش باران احتمال آبگرفتگی معابر در استان وجود دارد.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای استان گرم می‌شود.

کد مطلب 5211546

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