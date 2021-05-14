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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل:

طرح توسعه شهرک‌های صنایع تبدیلی در اردل مورد توجه قرار می گیرد

طرح توسعه شهرک‌های صنایع تبدیلی در اردل مورد توجه قرار می گیرد

شهرکرد- مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل از آغاز مطالعات وبرنامه ریزی احداث شهرک‌های صنایع تبدیلی و غذایی دراین شهرستان خبرداد.

روح الله سعیدی اظهار داشت: در راستای آغاز مطالعات و برنامه ریزی احداث شهرک‌های صنایع تبدیلی و غذایی، نشست مشترک با حضور فرماندار، مدیر صنایع تبدیلی غذایی سازمان جهادکشاورزی استان و مدیر شرکت مشاوره‌ای و کارشناسان برگزار و راهکارهای لازم برای احداث شهرک‌های صنایع تبدیلی و غذایی ارائه شد.

وی گفت: مطالعه و طراحی و آماده سازی زیر ساخت‌های احداث شهرک‌های صنایع تبدیلی و غذایی در این شهرستان مصوب شده است.

سعیدی گفت: توجه به ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی علاوه بر نقش مؤثر در اشتغال‌زایی بیشتر و جلوگیری از مهاجرت تولیدکنندگان به شهرها، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ارزش افزوده بیشتر در بخش‌های صنعت و کشاورزی باشد.

وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل شهرستان اردل در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی وشیلات، احداث شهرک‌های صنایع تبدیلی و غذایی از اولویت‌های مهم کاری این مدیریت است.

کد مطلب 5211571

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