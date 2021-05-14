به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوا طی روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بیشتر مناطق کیفیت هوا به‌دلیل ناپایداری جو و پراکندگی آلاینده‌ها در وضعیت قابل قبول قرار خواهد بود.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارش داده است که با تداوم ناپایداری جوی تا صبح شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ انتظار می‌رود که در بیشتر مناطق تهران کیفیت هوا در محدوده قابل قبول باشد همچنین در طول روز وزش باد مؤثر و گاهی شدید پراکندگی آلاینده‌ها را تسهیل می‌کند.

با وجود این به دلیل حضور عوامل کافی برای تولید آلاینده ازن، در برخی مناطق پایتخت افزایش غلظت این آلاینده سبب کاهش کیفیت هوا می‌شود اما با استمرار وضعیت ناپایدار جوی تا اواخر وقت فردا پیش‌بینی می‌شود که کیفیت هوا در بیشتر مناطق در وضعیت قابل قبول قرار گیرد.

بر اساس این گزارش کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح جمعه با شاخص میانگین ۹۱ در شرایط قابل قبول قرار داشت و کیفیت هوای هم اکنون نیز با شاخص میانگین ۶۶ همچنان در شرایط قابل قبول است.