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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۱۱

کارشناس فرآورده‌های سلامت عنوان کرد؛

کنترل فشارخون بالا با مصرف غلات کامل/نمک بی نام و نشان نخرید

کنترل فشارخون بالا با مصرف غلات کامل/نمک بی نام و نشان نخرید

کارشناس نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت، گفت: برای پیشگیری از ابتلاء به فشارخون بالا، مصرف غلات کامل به جای غلات تصفیه شده توصیه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیتا نافعی کارشناس نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص رژیم غذایی DASH توضیحاتی ارائه کرد و افزود: دش مخفف عبارت «Dietary Approaches to Stop Hypertension» به معنای «رویکرد خوراکی برای توقف فشار خون بالا» است.

وی ادامه داد: از جمله این توصیه‌ها به مصرف غلات کامل به جای غلات تصفیه شده، استفاده از میوه و سبزیجات به خصوص مواردی که حاوی پتاسیم بیشتری هستند نظیر موز، سیب، کشمش، کلم بروکلی و…، مصرف لبنیات کم چرب، ماهی و گوشت‌های کم چرب و کاهش مصرف نمک و چربی‌ها و شیرینی‌ها در طول روز است.

نافعی افزود: برای پیشگیری از ابتلاء به فشارخون بالا، مصرف غلات کامل به جای غلات تصفیه شده توصیه می‌شود.

وی، توصیه‌هایی در خصوص تغییر عادات مصرف نمک و یافتن جایگزین برای طعم دادن به مواد غذایی نظیر استفاده از سماق، لیموترش، ادویه‌ها و…، ارائه داد و در ادامه به نحوه خرید سالم اشاره کرد و گفت: توجه به برچسب محصولات و بررسی نشانگر رنگی مباحث مهمی است که هر شهروند باید آگاهی لازم را داشته باشد.

نافعی با تاکید از پرهیز از خرید هرگونه نمک بی‌نام و نشان و فاقد پروانه بهداشتی ساخت، تصریح کرد: مراجعه منظم به پزشک کلید کنترل فشارخون شما است.

وی افزود: اندازه‌گیری فشارخون در منزل و نگهداری نتایج ثبت شده، میزان تأثیر تغییر شیوه زندگی را مشخص می‌کند همچنین به پزشک خودتان کمک می‌کند تا به عارضه‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد، آگاه شود.

کد مطلب 5211751

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