کنترل فشارخون بالا با مصرف غلات کامل/نمک بی نام و نشان نخرید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیتا نافعی کارشناس نظارت و پایش فرآوردههای سلامت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص رژیم غذایی DASH توضیحاتی ارائه کرد و افزود: دش مخفف عبارت «Dietary Approaches to Stop Hypertension» به معنای «رویکرد خوراکی برای توقف فشار خون بالا» است.
وی ادامه داد: از جمله این توصیهها به مصرف غلات کامل به جای غلات تصفیه شده، استفاده از میوه و سبزیجات به خصوص مواردی که حاوی پتاسیم بیشتری هستند نظیر موز، سیب، کشمش، کلم بروکلی و…، مصرف لبنیات کم چرب، ماهی و گوشتهای کم چرب و کاهش مصرف نمک و چربیها و شیرینیها در طول روز است.
نافعی افزود: برای پیشگیری از ابتلاء به فشارخون بالا، مصرف غلات کامل به جای غلات تصفیه شده توصیه میشود.
وی، توصیههایی در خصوص تغییر عادات مصرف نمک و یافتن جایگزین برای طعم دادن به مواد غذایی نظیر استفاده از سماق، لیموترش، ادویهها و…، ارائه داد و در ادامه به نحوه خرید سالم اشاره کرد و گفت: توجه به برچسب محصولات و بررسی نشانگر رنگی مباحث مهمی است که هر شهروند باید آگاهی لازم را داشته باشد.
نافعی با تاکید از پرهیز از خرید هرگونه نمک بینام و نشان و فاقد پروانه بهداشتی ساخت، تصریح کرد: مراجعه منظم به پزشک کلید کنترل فشارخون شما است.
وی افزود: اندازهگیری فشارخون در منزل و نگهداری نتایج ثبت شده، میزان تأثیر تغییر شیوه زندگی را مشخص میکند همچنین به پزشک خودتان کمک میکند تا به عارضههایی که ممکن است وجود داشته باشد، آگاه شود.
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