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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۸:۰۷

همراه با دربی ۹۵ ؛

ورود تیم داوری به ورزشگاه آزادی/ آماده‌سازی میکسدزون برای هیچ!

ورود تیم داوری به ورزشگاه آزادی/ آماده‌سازی میکسدزون برای هیچ!

داوران دربی ۹۵ پایتخت زودتر از دو تیم استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی حاضر شدند. مسئولان برگزاری بازی هم در تلاش برای آماده کردن ورزشگاه برای برگزاری این دیدار حساس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود تا دو تیم برای نود و پنجمین بار مقابل همدیگر صف آرایی کنند.

* محمدرضا اکبریان داور این دیدار ساعت ۱۷:۳۰ به همراه کمک‌هایش علیرضا ایلدرم، مهدی عالیقدر و حسن اکرمی وارد ورزشگاه آزادی شدند تا شرایط محل برگزاری را مورد بررسی قرار دهند. آنها پس از حضور در ورزشگاه از تور دروازه و چمن آن دیدن کردند.

ورود تیم داوری به ورزشگاه آزادی/ آماده‌سازی میکسدزون برای هیچ!

* محمدرضا احمدی گزارشگر تلویزیونی این دیدار نیز ساعت ۱۷:۴۵ وارد ورزشگاه آزادی شد.

* مسئولان سازمان لیگ فوتبال، میکسدزون ورزشگاه آزادی را در حالی برای دربی ۹۵ آماده کرده‌اند که خبری از خبرنگار در این بازی حساس نیست و هیچ گونه هماهنگی از سوی روابط عمومی این سازمان برای پوشش این مسابقه صورت نگرفت.

* چمن ورزشگاه آزادی قبل از شروع دربی پایتخت به دلیل بارش شدید باران کاملاً خیس شده تا نیازی به آبپاشی مجدد نداشته باشد.

* اتوبوس حامل اعضای تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷:۲۰ هتل محل اقامت خود را ترک کرد تا راهی ورزشگاه آزادی شود.

* کادر تدارکات دو تیم در فاصله دو ساعت مانده به آغاز بازی وارد ورزشگاه شدند تا رختکن‌های خود را مرتب کنند.

کد مطلب 5211801
مهدی مرتضویان

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