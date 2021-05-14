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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۳۴

همراه با دربی ۹۵؛

عذرخواهی بازیکن پرسپولیس از مدافع استقلال بعد از پیروزی

عذرخواهی بازیکن پرسپولیس از مدافع استقلال بعد از پیروزی

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس بعد از درگیری هایی که در دربی رخ داد، از بازیکن استقلال و بینندگان مسابقه عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین دیدار هفته بیست و سوم بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که این دیدار با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. عیسی آل کثیر برای سرخپوشان گل زد.

مهدی ترابی وینگر تیم پرسپولیس در پایان این بازی گفت: خدا را شکر سه امتیاز را گرفتیم که برایمان مهم بود. می‌دانستیم برای ادامه مسیر و قهرمانی به سه امتیاز نیاز داریم. ان شاءالله این روند خوب ادامه داشته باشد.

بازیکن پرسپولیس درباره اینکه شروع کننده درگیری‌های آخر مسابقه بوده است، تاکید کرد: من شروع کننده نبودم و با محمد نادری (مدافع استقلال) هم صحبت کردم. از محمد و بینندگان بازی اگر فکر کردند من شروع کننده درگیری بوده‌ام عذرخواهی می‌کنم.

ترابی درباره قضاوت محمدرضا اکبریان داوری دربی گفت: اکبریان بعد از گلی که ما زدیم می‌توانست چند خطا برای پرسپولیس بگیرد ولی در کل عملکرد خوبی داشت.

کد مطلب 5211889

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    نظرات

    • روی قلبِ من نوشته رنگِ قرمز رنگِ عشق❤ AE ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
      18 0
      پاسخ
      داور عملکرد خوبی داشت ؟؟؟ کلی کارت زرد داد به پرسپولیس کارت قرمزم که گرفتیم اونا دیدن کاری نمیتونن کنن دعوا راه انداختن اصلن واسه همین دانشگر و اورد

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