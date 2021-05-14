به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی جمعه شب در نشست خبری بعد از دیدار گل‌گهر سیرجان - ذوب‌آهن اصفهان عنوان کرد: بازی نسبتاً خوبی بود و ما شناخت خوبی از تیم حریف داشتیم. نیمه اول بازی را خیلی خوب کنترل کردیم و بازی خیلی خوبی انجام دادیم، خلق موقعیت هم داشتیم، تقریباً تمام نقاط خوب حریف را بسته بودیم.

حسینی در مورد نیمه دوم بازی گفت: با شروع نیمه دوم سرمربی تیم گل گهر با تعویض‌هایی که انجام داد به نتیجه مدنظرش رسید؛ علی رغم اینکه ما به بچه‌هایمان هشدار داده بودیم که خطر این تیم شماره هشت‌شان است اما متأسفانه روی یک غفلت یک گل خیلی بچگانه خوردیم و در ادامه تیم حرف توانست بازی را خوب ببندد و ببرد.

وی در راستای برنامه‎ریزی مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: مسئله‌ای که یک مقدار این روزها ما را اذیت می‌کند، بازی‌های پیاپی بیرون از خانه است؛ بالاخره ظرفیت و توانایی‌های تیم‌مان محدود است، این سومین بازی متوالی بیرون از خانه تیم ذوب‌آهن در لیگ است.

حسینی ادامه داد: نیم فصل دوم هفت بازی انجام دادیم که دو بازی در خانه و پنج بازی بیرون از خانه بود. چهار روز دیگر هم باید بیرون از خانه یک بازی دیگر انجام بدهیم، فکر می‌کنم این مدل برنامه‎ریزی برای تیم‌هایی مثل ذوب‌آهن که نیروهایش محدودی هستند خیلی سخت است، امیدوارم که شاهد این مسائل دیگر نباشیم.

سرمربی ذوب‌آهن اصفهان در پاسخ خبرنگاری که پرسید «داوری این دیدار را چگونه ارزیابی می‌کنید» گفت: در مورد داوری نمی‌خواهم صحبت بکنم، هیچ وقت در مورد داوری صحبت نکردم، چه بازی را برده و چه باختیم در مورد داوری چیز ی نگفتم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «عملکرد رضا محمودآبادی بازیکن سیرجانی ذوب‌آهن را چگونه دیدید» بیان کرد: مثل بقیه بچه‌هایمان، بازیکن خوبی و پر تلاشی است، بچه‌های ما امروز همه سعی‎شان را کردند، وقتی گلِ بچگانه که می‌خوری تنبه می‌شوی.