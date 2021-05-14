پرسپولیس همین حالا هم قهرمان است/ مهم گرفتن سه امتیاز دربی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین دیدار هفته بیست و سوم بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت بین تیم های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که این دیدار با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. عیسی آل کثیر برای سرخپوشان گل زد.

شهریار مغانلو در پایان این دیدار گفت: خدا را شکر می کنیم که توانستیم سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم. این پیروزی را به هواداران تبریک می گویم.

وی در مورد تاثیرگذاریش روی گل برتری سرخپوشان گفت: مهم این نیست که چه کسی گل می زند، مهم گرفتن سه امتیاز بازی بود که از اهمیت زیادی برخوردار بود.

مغانلو در مورد این که آیا پرسپولیس قهرمان خواهد شد گفت: مگر قرار است قهرمان نشویم؟ ما همین الان هم قهرمان هستیم.

وی در مورد میزان مصدومیتش هم گفت: فعلا که چیز خاصی نیست. باید ببینیم در روزهای آینده وضعیت چگونه است.