به گزارش خبرنگار مهر، سعید الهویی جمعه شب در نشست خبری بعد از دیدار گل‌گهر سیرجان - ذوب‌آهن اصفهان عنوان کرد: در برابر یکی از تیم‌های خوب لیگ برتر به پیروزی درست یافتیم که هفته گذشته در بازی با استقلال نشان داد، ذهنیت تاکتیکی مجتبی حسینی به این تیم نزدیک شده و چقدر باکیفیت علی‌الخصوص در ساختار دفاعی کار می‌کند.

وی ادامه داد: طبیعی بود در این بازی نسبت به بازی‌های گذشته به خاطر ساختار دفاعیِ با کیفیت و فشرده تیم ذوب‌آهن نتوانیم موقعیت‌های خیلی زیادی مثل بازی‌های گذشته ایجاد کنیم، ولی آنقدر موقعیت ایجاد کردیم که بتوانیم به گل برسیم و موقعیتی هم به تیم ذوب‌آهن ندادیم.

مربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان گفت: این برآیند موقعیت ایجاد کردن و موقعیت به تیم حریف ندادن خیلی نکته مهمی است که الان در تیم ما ایجاد شده؛ سعی می‌کنیم این روند امتیازگیری را در مسیری که قلعه‌نویی برای تیم ترسیم کرده پیش ببریم.

وی در مورد «برگشت تیم به روند خوب‌شان بعد از باخت برابر فولاد خوزستان» گفت: متأسفانه به دلیل اتفاقاتی در بازی با فولاد باختیم، اما در رختکن بچه‌ها به فرم خوب خودشان برگشتند و سعی کردند بار تیم را روی دوش‌شان بکشند. بازیکنان گل گهر در این بازی (گل‌گهر – ذوب) توانستند اتفاقاتی که در بازی گذشته رخ داده بود را جبران کنند و به روند خوب‌مان برگشتیم.

مربی گل‌گهر در خصوص سه تعویضی که بین نیمه داشتند، بیان کرد: قلعه‌نویی همیشه برای تعویض یک تز مهم «تغییر تاکتیکی با افت جسمانی بازیکنان» را دارد.

وی ادامه داد: با اتفاقاتی که در نیمه اول افتاد قلعه‌نویی ترجیح داد با سه تعویض و تغییر تاکتیکی تیم را با شکل متفاوتی نسبت به نیمه اول وارد زمین کند و دقیقاً از همان فضایی که مد نظر قلعه‌نویی بود با همان حرکت ترکیبی که می‌خواستیم به گل رسیدیم.

الهویی بیان کرد: در نیم فصل دوم دست قلعه‌نویی بازتر شد و می‌تواند بر اساس تیم حریف و عملکرد بازیکنان ترکیب‌های مختلفی را به زمین بفرستد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «آیا به مهران گلزاری (کاپیتان اول تیم گل‌گهر) در ادامه لیگ بازی بیشتری خواهد رسید؟» گفت: مهران گلزاری یکی از بازیکنان با کیفیت و خوب تیم گل‌گهر و کاپیتان اول تیم ماست. مهران باید جایگاه سید جلال حسینی در تیم پرسپولیس را برای تیم گل‌گهر داشته باشد.

الهویی با اشاره به اینکه مهران باید رهبری تیم را داشته باشد، افزود: این ذهنیت کاپیتانی در مهران خیلی خوب در لیگ برتر شکل گرفته و در کنار سایر بزرگ‌های تیم به ما کمک می‌کند که بتوانیم تیم را خوب جلو ببریم.

وی گفت: خیلی خوب است که فوتبالیست‌های سیرجانی پیشرفت کنند و به سطح اول فوتبال ایران برسند مثل مهران گلزاری و رضا محمودآبادی که امروز در ذوب‌آهن اصفهان بازی کرد اما باید رسیدن به این جایگاه نیاز به زمان دارد.

الهویی ادامه داد: باید بازیکن از رده جوانان و امید رشد کند و به تیم بزرگسالان بیاید، مثل امیر زیدآبادی که در بازی جام حذفی آمد و تایم بازی گرفت. این کاری است که در باشگاه گل‌گهر اتفاق می‌افتد، مدیریت تیم‌های پایه، از آن طرف نگاه مثبت قلعه‌نویی به تیم‌های پایه و بازیکنان جوان را داریم.

مربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان بیان کرد: مطمئن باشید که آینده این تیم متعلق به بازیکنان شایسته و تلاشگر سیرجانی و سایر بازیکنانی که حاضر می‌شوند جانشان را برای تیم سیرجان بدهند، است.