به گزارش خبرگزاری مهر عمار سعیدیان‌فر، درباره اجرای طرح ترافیک در پایتخت اظهار داشت: لغو طرح ترافیک در تهران در شرایط کرونا تأثیر چندانی بر روی کاهش آمار مسافران مترو و اتوبوس نداشته است و بر همین اساس تصمیمات جدید در این مورد اتخاذ شد.

وی افزود: حتی لغو طرح ترافیک سبب افزایش سفرهای غیر ضروری به ویژه در مرکز تهران شد و اکنون با فعالیت و بازگشایی کسب و کارها با تصمیم شورای ترافیک و تأیید ستاد ملی مقابله با کرونا در پایتخت طرح ترافیک از شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ دوباره اجرایی می‌شود.

سعیدیان فر خاطرنشان کرد: طرح ترافیک از شنبه در ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ اجرایی می‌شود و از ساعت ۱۴:۳۰ به بعد یک خروج رایگان برای رانندگان در نظر گرفته شده است.