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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۳:۲۹

طرح ترافیک از شنبه در پایتخت اجرا می‌شود

طرح ترافیک از شنبه در پایتخت اجرا می‌شود

مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران از اجرای طرح ترافیک از صبح شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر عمار سعیدیان‌فر، درباره اجرای طرح ترافیک در پایتخت اظهار داشت: لغو طرح ترافیک در تهران در شرایط کرونا تأثیر چندانی بر روی کاهش آمار مسافران مترو و اتوبوس نداشته است و بر همین اساس تصمیمات جدید در این مورد اتخاذ شد.

وی افزود: حتی لغو طرح ترافیک سبب افزایش سفرهای غیر ضروری به ویژه در مرکز تهران شد و اکنون با فعالیت و بازگشایی کسب و کارها با تصمیم شورای ترافیک و تأیید ستاد ملی مقابله با کرونا در پایتخت طرح ترافیک از شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ دوباره اجرایی می‌شود.

سعیدیان فر خاطرنشان کرد: طرح ترافیک از شنبه در ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ اجرایی می‌شود و از ساعت ۱۴:۳۰ به بعد یک خروج رایگان برای رانندگان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 5211911

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    نظرات

    • روستای توآباد/ شامبولی IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
      4 1
      پاسخ
      این طرح ترافیک هم شده درد سر / آخه باتوجه به کرونا باید ونبود وسیله عمومی نباید طرح باشه

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