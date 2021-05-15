انجام ۱۵ هزار تست کرونا در مبادی ورودی مرزی سیستان و بلوچستان

علیرضا میربهاء الدین در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طرح کنترل و پایش سلامت و مراقبت بهداشتی از مسافران مبادی مرزی رسمی استان سیستان و بلوچستان تست کرونا گرفته میشود.
وی افزود: از همین رو ۱۵ هزار تست کرونا از اسفند ماه سال گذشته تاکنون توسط ۵۰۰ امدادگر و داوطلب هلال احمر از مسافرانی که از پایانههای مرزی قصد ورود به استان سیستان و بلوچستان را داشتند، انجام شده است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه امدادگران در سه پایانه مرزی هیرمند، میرجاوه و بندر چابهار مستقر هستند، تصریح کرد: امدادگران هلالاحمر هم با انجام تست فوری کرونا و پس از منفی شدن نتیجه تست هر مسافر، اطلاعاتش را که ۷۲ ساعت اعتبار دارد، در سامانه ثبت میکنند.
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