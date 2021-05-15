آغاز اجرای مجدد سه نمایش در مجموعه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تاریخ شروع اجرای مجدد سه اثر نمایشی که از فروردین ماه سال جاری در تالارهای تئاتر شهر به صحنه رفته اما به دلیل تغییر شرایط کرونایی شهر تهران به وضعیت بحرانی، اجرای خود را متوقف کردند، بر مبنای اعلام آمادگی هر سه گروه و پس از مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله کرونا برای از سرگیری فعالیت گروه های مشاغل ۱ و ۲ اعلام شد.

اجرای این سه اثر نمایشی در حالی است که نحوه فروش بلیت و حضور تماشاگران در تالارهای نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت پنجاه درصدی تالارها و موارد مربوط به فاصله گذاری براساس شیوه نامه های بهداشتی صورت می گیرد.

از روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه نمایش «کنسرت مرگ گرم» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محمدرضا عطایی فر ساعت ۱۸ به مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان اجرای خود را در تالار قشقایی تئاتر شهر آغاز می کند.

گروه بازیگران این نمایش (به ترتیب اپیزود): اپیزود یک: زری اماد، محسن زرابادی، اپیزود دو: مهتاب باجلان، ‎علی حیدری، دانیال بلوری، اپیزود سه: محمدهادی عطایی، خسرو کشاورز، محمدباقر صفانور، بیتا شیری، اپیزود چهار: حسین میرزاییان، محمدرضا عطایی فر، الهه جوانمهر، اپیزود پنج: علی یعقوب زاده، الناز مکاری، اپیزود شش: زری اماد، رعنا حسین دخت، رهام شریفی، اپیزود هفت: محمد آسایشلو، مهدی اشتری، فائزه رجبی، احسان حاجیان، پرنیا عسگری، بیتا شیری، سپهر صفرخانی، سهیل صفرخانی، آرمین میرزایی، پارسا شیرازیان، علیرضا عرب، علیرضا اسلامی گیلانی هستند.

روایت داستانی نمایش «کنسرت مرگ گرم» از دهه چهل آغاز شده و تا دهه ١۴۰۰ ادامه خواهد یافت. این نمایش به صورت داستان گو در هفت اپیزود با زبان موسیقی، رخدادهای مهم هر دهه را روی صحنه روایت می کند.

«مِرفی» عنوان دیگر نمایش مجموعه تئاتر شهر است که از روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به نویسندگی سپیده ضیایی و کارگردانی نگین ضیایی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

در این نمایش که ساعت ۱۸:۴۵ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان روی صحنه می رود، (به ترتیب حروف الفبا) حامد ادوای، نیما انصافیان، ساجده حمیدی منزه، شادی ضیایی، رضا مرشد، امین موحدی پور به عنوان بازیگر حضور دارند.

در خلاصه نمایش آمده است: در عین حال که نمیشه انتظار داشت اوضاع بهتر بشه، دست کم لزومی نداره واهمه داشته باشیم که چیزی بدتر بشه. اوضاع همیشه همونطور که هست باقی می مونه. به این ترتیب، خارج از وجود خود مِرفی، دست کم پنج نفر به مِرفی نیاز دارن.

در تالار چهارسو تئاتر موزیکال «جنگ و صلح» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی میثم یوسفی از روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۹ به مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه می‌رود.

شاهین علایی نژاد، مهناز غمخوار، محمد صمدی، مصطفی ایزدی، پریسا فلاح زاده، مرتضی حقی، هومن قاسم خانی، هانیه مهر افزون، زهرا دوستی گروه بازیگران و بازی دهندگان نمایش را تشکیل می دهند.

در خلاصه داستان تئاتر موزیکال «جنگ و صلح» آمده است: «در مجلس بزمی دو خانواده سازهای سنتی (ایرانی) و کلاسیک (فرنگی) در حال اجرای موسیقی هستند که دو ساز جوان کمانچه از خانواده سازهای ایرانی و چنگ از خانواده سازهای کلاسیک رخ در رخ یکدیگر قرار گرفته و یک دل نه صد دل عاشق و واله و شیفته یکدیگر می شوند اما با توجه به اختلافات بین فرهنگی و خانوادگی شان با ممنوعیت خانواده هایشان مواجه می شوند.»