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۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۹:۱۲

وزیر خارجه چین:

سازمان ملل توانایی برقراری صلح در افغانستان را دارد

سازمان ملل توانایی برقراری صلح در افغانستان را دارد

وزیر خارجه چین طی گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود تاکید کرد که سازمان ملل توانایی برقراری صلح در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر خارجه چین طی سخنانی در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، گفت که به اعتقاد وی، سازمان ملل توانایی برقراری صلح و ثبات را پس از خروج نظامیان آمریکا از این کشور دارد.

بر اساس این گزارش، «وانگ یی» در گفتگوی تلفنی با هتای پاکستانی خود، «شاه محمود قریشی» گفت: تعجیل آمریکا برای خروج نیروهایش (از افغانستان) منجر به ضربه زدن به فرآیند حل و فصل مسالمت آمیز مشکلات در این کشور شده است. ما معتقدیم که سازمان ملل می‌تواند نقش کاملی در این زمینه ایفا کند.

وی همچنین در ادامه صخنان خود تاکید کرد که اعضای شورای امنیت باید توجه ویژه‌ای به حل مشکلات افغانستان داشته و از تلاش‌های پاکستان در این زمینه تقدیر کرد.

وانگ یی افزود: پکن و اسلام آباد باید گفتگوهای استراتژیک خود را تقویت کرده و نقش فعال‌تری در بازگرداندن صلح در افغانستان ایفا کنند.

کد مطلب 5212718

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