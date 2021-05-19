  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۰۱

در دیداری مشترک؛

«صالح» و «کاظمی» درباره انتخابات پارلمانی عراق رایزنی کردند

«صالح» و «کاظمی» درباره انتخابات پارلمانی عراق رایزنی کردند

رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در جریان دیداری مشترک درخصوص انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور به رایزنی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق با «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات عراق بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان دیدار مذکور درخصوص انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق نیز رایزنی کردند. صالح و الکاظمی تأکید کردند که انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود. قرار است انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) برگزار گردد.

پیش از این، کمیساریای عالی انتخابات عراق از فراخواندن ۷۵ سفارتخانه و سازمان بین المللی برای نظارت بر فرایند انتخابات پارلمانی آتی این کشور خبر داده بود.

در همین ارتباط، «جمانه الغلای» سخنگوی این کمیساریا طی اظهاراتی گفت: کمیساریای عالی انتخابات عراق، کمیته ناظران بین المللی را به ریاست عباس فرحان، رئیس اداره انتخابات تشکیل داده و هماهنگی‌ها توسط وزارت امور خارجه برای دعوت از ۷۵ سفارتخانه خارجی و سازمان‌های بین المللی برای نظارت بر انتخابات آتی انجام شده است.

کد مطلب 5215507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها