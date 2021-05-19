«صالح» و «کاظمی» درباره انتخابات پارلمانی عراق رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق با «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات عراق بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان دیدار مذکور درخصوص انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق نیز رایزنی کردند. صالح و الکاظمی تأکید کردند که انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود. قرار است انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) برگزار گردد.

پیش از این، کمیساریای عالی انتخابات عراق از فراخواندن ۷۵ سفارتخانه و سازمان بین المللی برای نظارت بر فرایند انتخابات پارلمانی آتی این کشور خبر داده بود.

در همین ارتباط، «جمانه الغلای» سخنگوی این کمیساریا طی اظهاراتی گفت: کمیساریای عالی انتخابات عراق، کمیته ناظران بین المللی را به ریاست عباس فرحان، رئیس اداره انتخابات تشکیل داده و هماهنگی‌ها توسط وزارت امور خارجه برای دعوت از ۷۵ سفارتخانه خارجی و سازمان‌های بین المللی برای نظارت بر انتخابات آتی انجام شده است.