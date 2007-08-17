طوفان پژوهش از دهه 80 آغاز شد / تغییرات سیاسی آفت ماندگاری مدیریت علمی است

تغییرات سیاسی آفت ماندگاری مدیریت علمی

ملک افضلی تصریح کرد: مدیریت مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها باید مدیریت توانایی باشد و به دلیل مسائل سیاسی دستخوش تغییر نشود. اما متاسفانه گاهی اوقات مشاهده می شود که این اتفاق می افتد و مدیران مراکز علمی کشور در جریانات سیاسی جابجا می شوند که صدمات غیر قابل جبرانی را به کشور وارد می کند. با تغییرات سیاسی مدیران مراکز علمی ناگهان ناپدید می شوند و افراد جدیدی جایگزین آنها می شوند. انتخاب و حتی برداشتن یک فرد در منصب مدیریت یک مرکز علمی باید بر اساس ضوابط روشنی باشد و دستخوش مسائل شخصی و سیاسی نشود.

ارزشیابی و بهداشتی بودن نقاط انتقاد آمیز همکاران

وی مهمترین انتقاداتی که در طول سال های مدیریت بر معاون پژوهشی و تحقیقاتی علوم پزشکی کشور از سوی محققان دانشگاهی به او وارد می شده است را در ارتباط با بحش های بهداشتی و ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانست و گفت: در سال های اولیه که مسئولیت معاونت تحقیقات را در وزارت بهداشت بر عهده گرفته بودم چون معتقد بودند من حیطه بهداشت را ترجیح می دهم، می گفتند دکتر ملک افضلی بهداشتی است و تحقیقات را به سمت و سوی تحقیقات نه چندان مطرح در سطح بین المللی سوق می دهد. این در حالی است که من همیشه معتقدم مردم می توانند کار تحقیقاتی بکنند و تحقیقات را در محدوده دیوارهای دانشگاه ها محصور نمی دانم. این مسئله موجب ابراز برخی ناراحتی از سوی محققین دانشگاهی می شد. هر جا که توانستم بیشتر به مردم نزدیک شوم و خدماتم و تلاش هایم مستقیماً به مردم بازگشت برایم لذت بخش بود و چراغ اول خدمت ام با کار در چرمهین روشن شد.

