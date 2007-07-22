مدیر اجرایی طرح اعتبار سنجی مراکز پژوهشی حوزوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : از میان 90 شاخص علمی تدوین شده، 40 شاخص به عنوان نمونه تعیین و از یک ماه آینده این طرح به صورت مصاحبه انجام خواهد شد.

حجت الاسلام موسوی افزود: تهیه گزارش اولیه طرح نزدیک به 4 ماه ادامه خواهد یافت و پیش بینی می شود نتایج اولیه طرح تا پایان سال جاری نهایی شود.



برای اعتبارسنجی مراکز پژوهشی حوزوی 90 شاخص تعیین شده است که برای انجام فعالیت آزمایشی برای بررسی این معیارها، بیش از 40 مورد تعیین شده و در نظر است که 20 نهاد پژوهشی حوزوی براساس دانش ها و سطوح مختلف فعالیت ارزیابی شوند. یکی از اهداف این بررسی آزمایشی، بررسی معیارها و تصحیح یا تکمیل آنها خواهد بود.