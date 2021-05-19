ابلاغ جزئیات حقوق و دستمزد کارگران به واحدهای اقتصادی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات حقوق و دستمزد کارگران در سالجاری، اظهار داشت: با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن در سالجاری این افزایش از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار لحاظ و معوقات آن به کارگران پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه با تصویب هیئت دولت، کمک هزینه مسکن کارگران ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شد، اضافه کرد: پیش از این مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران ۳۰۰ هزار تومان بود که با تصویب هیئت وزیران این مبلغ به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه افزود: این مصوبه طی نامه‌ای با جزئیات کامل به همه واحدهای اقتصادی استان ابلاغ و سامانه این اداره کل بارگذاری شده است.