درخشش روابط عمومی هلال احمر/ ارزشیابی ها مبنای کیفی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، محمدرضا رضایی ضمن عرض تبریک گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی، در مراسم تجلیل از همکاران حوزه روابط عمومی، اظهار داشت: روابط عمومی مهم‌ترین نقش را در ایجاد ارتباط مؤثر بین مردم و مسئولین دارد و می‌تواند با اطلاع رسانی درست و انعکاس دقیق فعالیت‌ها، زمینه شناخت و ارتقای آگاهی از خدمات سازمان را فراهم کند.

وی اعتمادسازی را بخش مهمی از فعالیت روابط عمومی‌ها دانست و افزود: روابط عمومی‌ها با شفاف سازی و صداقت در اطلاع رسانی می‌توانند در جلب اعتماد جامعه مؤثر باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه خدمات رسانی در تمامی حوزه های جمعیت هلال احمر به تسکین آلام بشری بر می‌گردد، گفت: روابط عمومی باید در راستای آرمان ها و اهداف جمعیت که مبنی بر اعتقادات مذهبی جامعه است، گام بردارد و دشمن را از عدالت نظام جمهوری اسلامی مطلع سازد.

رضایی با اشاره به اینکه روابط عمومی علاوه بر اطلاع رسانی باید همه ارتباطات را با داخل و خارج از سیستم مدیریت کند، بیان کرد: ایجاد ارتباط در درون و بیرون سازمان به منظور توزیع اطلاعات، تعادل و تعامل میان کارکنان، ایجاد تعهد و انگیزش بیشتر کارکنان، کاهش تضاد و ایجاد اقناع و تفاهم از اهم وظایف روابط عمومی ها است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در مسیری پویا و درعین حال خدمت رسان به مردم در حال حرکت است، ادامه داد: در همین راستا روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در پنجمین جشنواره روابط عمومی های هلال احمر در بخش انتشارات و تبلیغات رتبه برتر و در ارزیابی سال ۱۳۹۹ نیز در بخش امور استانها رتبه عالی را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با انتقاد از عدم برگزاری مستمر ارزیابی ها و اینکه برخی از این ارزشیابی ها مبنای کیفی نداشته است، تصریح کرد: ارزشیابی و اثر بخشی فعالیت های روابط عمومی ها از لحاظ کمی و بطور ویژه کیفی بطور دوره ای حداقل سالیانه در سطح استانی و کشوری تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه و پویایی فعالان این عرصه دارد.