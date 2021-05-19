عدم احراز صلاحیت ۱۴ داوطلب حضور در انتخابات شورای شهر کاشان

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر مرتضایی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با اشاره به اینکه مهمترین اقدام اجرایی فرمانداری کاشان طی روزهای آینده برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و همچنین ریاست جمهوری است، اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در تمام شعب رأی رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی لازم و ضروریست.

وی با بیان اینکه با توجه به سوابق هر شعبه برای جلوگیری از ازدحام در شعب پرتردد ممکن است دو صندوق رأی گیری تعبیه شود، ابراز داشت: شهرستان کاشان دارای هفت شهر است که برای شهر کاشان ۹ کرسی و برای شش شهر دیگر هرکدام پنج کرسی شورای شهر پیش بینی شده است.

فرماندار ویژه کاشان با اشاره به اینکه شهرستان کاشان دارای ۵۸ روستا است، تصریح کرد: برای هشت روستا پنج کرسی شورا و برای ۵۰ روستای دیگر هر کدام سه صندلی تعبیه شده است.

وی با بیان اینکه برای شهر کاشان ۱۶۷ کاندیدا ثبت نام کرده بودند، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۴۰ نفر تأیید صلاحیت، ۱۳ نفر انصراف و ۱۴ نفر نیز صلاحیت آنها برای حضور در رقابت‌های شورای شهر کاشان احراز نشد.

مرتضایی با اشاره به اینکه طبق قانون نیازهای کمیته‌های انتخاباتی به نیروی انسانی و دیگر ملزومات و وسایل نقلیه باید توسط دیگر سازمان‌ها و ادارات شهر تأمین شود، بیان داشت: از هر نهاد و اداره خواسته‌ایم دو دستگاه ضدعفونی کننده برای هر شعبه تهیه کند.

هیچ کاندیدایی حق استفاده از امکانات دولتی را برای تبلیغ و معرفی خود ندارد

وی با بیان اینکه باید از هرگونه گفتار و رفتار حساسیت زا در آستانه انتخابات توسط هر فردی در جامعه به شدت پرهیز کرد، افزود: هیچ کاندیدایی حق استفاده از امکانات دولتی را برای تبلیغ و معرفی خود ندارد.

فرماندار ویژه کاشان گفت: برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر شدن انتخابات و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی از ادارات خواسته‌ایم مرخصی پرسنل و کارمندان خود را طی یکماه آینده لغو کند به غیر از موارد ضروری که با تشخیص فرمانداری کاشان است.

خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی اصناف کاشان در اثر شیوع موج چهارم ویروس کرونا

ویبا اشاره به اینکه در پیک چهارم شیوع ویروس کرونا بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به اصناف شهرستان کاشان خسارت وارد شد، تاکید کرد: برای جلوگیری از خسارت بیشتر پیشنهاد می‌کنیم اصناف مشمول گروه‌های سه و چهار به صورت شیفتی فعالیت کنند.