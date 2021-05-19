محموله جدید واکسن کرونا وارد فارس شد/آغاز واکسیناسیون بالا ۷۵ سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین وضعیت کروناویروس در استان فارس تا امروز، بیست و نهم اردیبهشت ۱۴۰۰، گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون، ۸۸۲ هزار و ۷۵۵ مورد تست تشخیصی به روش مولکولی در آزمایشگاه‌های استان انجام شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۲۵۶ هزار و ۲۲۱ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون، ۱۰۱ هزار و ۲۵۵ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد چهارده هزار و ۸۹۹ بیمار مثبت نیز به این روش شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۲۷۱ هزار و ۱۲۰ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

وی همچنین از بهبودی ۲۴۷ هزار و ۱۹۸ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

او افزود: هم اکنون هزار و ۵۵۰ بیمار مثبت و یا مشکوک دارای علائم کرونا ویروس در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۲۴۹ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ نیز به دلیل وخامت وضعیت جسمی در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

معاون بهداشت دانشگاه با اعلام جان باختن ۱۶ هم استانی دیگر در اثر کروناویروس طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون را چهار هزار و ۴۳۶ نفر اعلام کرد.

دکتر همتی موارد فوت ناشی از کروناویروس از ابتدای شیوع تاکنون به تفکیک شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز را شامل ۲۰۳۳ مورد در شیراز؛ ۳۰۵ مورد در مرودشت؛ ۲۴۹ مورد در کازرون؛ ۱۱۸ مورد در داراب؛ ۱۱۲ مورد در آباده؛ ۹۴ مورد در ممسنی؛ ۷۲ مورد در اقلید؛ ۶۴ مورد در استهبان؛ ۵۹ مورد در لامرد؛ ۵۷ مورد در کوار؛ ۵۷ مورد در نی ریز؛ ۵۶ مورد در فیروزآباد؛ ۴۸ مورد در سپیدان؛ ۳۸ مورد در قیروکارزین؛ ۳۷ مورد در کوهچنار؛ ۳۷ مورد در زرقان؛ ۳۷ مورد در خرامه؛ ۳۳ مورد در خرمبید؛ ۳۳ مورد در رستم؛ ۳۱ مورد در ارسنجان؛ ۲۹ مورد در زرین دشت؛ ۲۸ مورد در سروستان؛ ۲۷ مورد در بوانات؛ ۲۶ مورد در بیضا؛ ۲۴ مورد در پاسارگاد؛ ۲۱ مورد در مهر؛ ۱۰ مورد در فراشبند؛ ۷ مورد در بختگان و ۲ مورد در سرچهان برشمرد.

او با اشاره به اجرای طرح واکسیناسیون کرونا در فارس گفت: تا امروز ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن کووید نوبت نخست تزریق شده و ۲۶ هزار ۸۰۰ دوز واکسن نوبت دوم تزریق شده که مجموع تزریق این واکسن‌ها در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز به ۱۷۴ هزار ۳۰۰ دوز واکسن تا امروز رسیده است.

معاون بهداشت دانشگاه با بیان اینکه محموله جدید واکسن کرونا، شب گذشته به استان وارد شده افزود: از امروز واکسیناسیون گروه سنی بالای ۷۵ سال آغاز شده و مراجعان می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی به مراکز مشخص شده واکسیناسیون برای دریافت واکسن مراجعه کنند؛ همچنین پایگاه واکسیناسیون خودرویی شیراز واقع در بوستان کوهستانی دراک مجدداً فعال شده و افراد سالمند بالای ۷۵ سال که برای حضور در سالن‌ها و صف واکسن دچار مشکل هستند، می‌توانند با خودرو به این مرکز مراجعه و واکسن کرونا را درون خودرو دریافت کنند.