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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۱۲

رئیس کل بانک مرکزی:

ادعای کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی صحیح نیست

ادعای کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی صحیح نیست

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از رونق بازار سرمایه حمایت می‌کنیم، گفت: این ادعا که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، صحیح نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در دیدار با فعالان بازار سرمایه با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی حمایت از بازار سرمایه است، افزود: یکی از محورهای اعتقادی اقتصادی شخصی من این است که مشکل ما در اقتصاد عدم تکامل بازارهای مالی و به طور ویژه بازار سرمایه است.

وی با بیان اینکه ابتدای سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور با شرایط حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجه شد، گفت: در نتیجهٔ شیوع همه‌گیری کرونا فعالیت‌های اقتصادی کشور به شدت کاهش یافت؛ در این بین با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، برای کمک به معیشت خانوارها و نیز اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی و بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح شد. از طرفی برای تحقق این رقم، بانک مرکزی نیز نسبت به آزادسازی ۲۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کرد.

همتی با بیان اینکه مجموع این اتفاقات موجب شد عرضه پول از تقاضای آن پیش بیفتد، ادامه داد: بنابراین تحت این شرایط بانک‌ها با بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مازاد بین بانکی مواجه شدند و نرخ بین بانکی به شدت کاهش یافت و بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات بازارها و جلوگیری از بحران پولی ناچار شد نرخ بازار بین بانکی را در محدوده ۱۲-۱۴ درصد قرار دهد. در حالی‌که در حالت عادی بانک‌ها همیشه ۱۰-۱۵ هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشتند. این ادعا که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، صحیح نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از رونق بازار سرمایه حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: در مقام مسئول بازار پولی کشور، معتقدم که ثبات همه بازارها در راستای یکدیگر اعم از بازارهای پولی، سرمایه تولید و کار از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه بانک مرکزی از رونق بازار سرمایه حمایت می‌کند.

به گفته وی، انتظارات تورمی بر نرخ سود بانکی مؤثر است و از این رو امید است کاهش انتظارات تورمی، منجر به کاهش تورم و نیز کاهش نرخ شود.

همتی با بیان اینکه بازارها نسبت به انتظارات از حساسیت بالایی برخوردارند، گفت: تمام بازارها نسبت به تغییرات و انتظارات از حساسیت بالایی برخوردارند و این امر تنها منحصر به بازار سرمایه نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر این مهم که در خصوص رمز ارزها نباید شتابزده عمل کرد، اظهار کرد: تراکنش‌های حوزه رمزارزها از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است و تنها با بستن شتابزده درگاه‌های بانکی مشکلات برطرف نمی‌شود. البته در این زمینه دولت کارگروهی را با مسئولیت بانک مرکزی تعیین کرده است و جلساتی نیز در این باره برگزار شده است.

وی گفت: بانک مرکزی در هر حال هشدارهای لازم را درباره مخاطرات رمزارزها مطرح کرده است و البته در این مسیر تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیماتی اتخاذ کنیم.

همتی ادامه داد: ضروری است یادآور شوم اقتصاد باید از پیش‌بینی پذیری لازم و ثبات برخوردار باشد و از حالت دستوری و دخالت خارج شود.

نرخ تسعیر دارایی‌های بانک‌ها، نرخ ارز، مباحث کلان اقتصادی، نرخ سود بانکی، رمزارزها و … از جمله مباحث طرح شده از سوی فعالان بازار سرمایه در این جلسه بود.

کد مطلب 5216875

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    نظرات

    • فورد IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
      1 1
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      ایشون آیا درس خوندن ؟ فور نکنم چون بیشتر با پارتی به این درجه رسیدند کاهش سود بانکی چه تاثیری بر قیمت تحریم ها داشت ؟ نه تنها کم نشد بیشترم شد پس باید سود رو بالا برد نه کم کرد ...
    • علی IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
      0 0
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      کاهش بهره بانکی باید همزمان با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و مطابق با نرخ تورم تعیین گردد، نرخ سود سرمایه اگر بالا باشد منجر به تضعیف معیشت مردم خواهد شد البته نخست نیاز است تا نرخ تورم کاهش یابد و به تبع آن نرخ سود سرمایه نیز کاهش یابد، این دو منجر به بهبود معیشت مردم و شاخص رفاه بهبود میشود
    • فهیمه DE ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
      0 0
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      آقای همتی فرمودند با افزایش سود بانکی تورم هم بالاتر میرود آیا با پایین آمدن نرخ سود تورم مهار یا پایین آمدن جواب خیر اقای همتی در این جامعه کسانی هستند که نه بیمه بازنشستگی دارن نه کار یک عمر کار کردند و پس انداز کردن که حالا بتون از این پس انداز به عنوان منبع درآمد بشه با این تورم بالا چطوری
    • IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
      0 0
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      کدام بازار سرمایه مصنوعی قیمتها را بالا بردین و تا حالا هر حرفی هم گفتید برعگسش درست از اب در امده مردم دیگه باورتان ندارند اثلا شما راه خودتان را بروید ملت هم راه خودش

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