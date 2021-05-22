ارائه مقاله انگلیسی در حوزه پژوهشی اجباری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، شجاع احمدوند معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در آیین بزرگداشت مقام استاد دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه گزارش بخشی از عملکرد حوزه آموزشی دانشگاه در سالهای اخیر پرداخت و گفت: حوزه آموزش، حوزه سنتی دانشگاه است، ولی در قسمتهایی کارهای نو و خلاقیتهای جدیدی انجام شده است، به ویژه در شرایط کرونایی، تحولات جدیدی در حوزه آموزش اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: یکی از کارهای آموزش تدوین و بازبینی رشتهها است. با جمعبندی نیازمندیهای جدید، هفت رشته جدید در مقطع کارشناسی، ۳۰ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و هفت رشته در مقطع دکتری و در مجموع ۴۴ رشته جدید به جمع رشتههای دانشگاه اضافه شده است.
احمدوند به فعالیتهای حوزه آموزش در بخش اصلاح ساختار سازمانی اشاره کرد و گفت: تعریف گروه استعداد درخشان و اداره فارغالتحصیلان، مرکز یادگیری الکترونیکی، دبیرخانه تخصصی هیئت ممیزه با هدف تمرکز بر امور اعضای هیئت علمی و ارائۀ خدمات شایستهتر، تأسیس شورای برنامهریزی درسی برای مدیریت امور تدوین و بازنگری برنامههای درسی و اصلاح ساختار مدیریت آموزشهای تخصصی آزاد و مهارت افزایی قسمتی از فعالیتهای این بخش است.
وی همچنین برگزاری دورههای دانشافزایی برای استادان را حرکت بسیار مهم و ارزشمندی توصیف کرد و افزود: تعداد ۱۰۹ دوره دانش افزایی با حضور سه هزار و ۱۴۸ استاد برگزار شد و بخش مهمی از موفقیت همکاران ما در روشهای تدریس و آموزشهای الکترونیکی محصول این دورهها بوده است. به طور کل ۱۲ هزار و ۴۶۰ ساعت نفر آموزش در این دورهها ارائه شده است.
معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به حمایتهای دانشگاه از رتبههای برتر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای دانشگاه، از سال ۱۳۹۶به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که رتبه ۱تا ۳ را در آزمون ورودی همان سال کسب کرده باشند، مبلغی به عنوان هدیه پرداخت میشود. با پیگیریهای انجام شده، از سال ۱۴۰۰ نیز برای دانشجویان کارشناسی، این امتیاز لحاظ میشود.
وی ادامه داد: ارائه کارنامه اعضای هیئت علمی، تدوین نظامنامه اخلاق آموزشی دانشگاه، ارتقای اعضای هیئت علمی، اجرای سیاست طرح درس، ارتقای سیستم خدمات آموزشی دانشگاه از سما به گلستان، راه اندازی کلاسهای دوگان و ممنوعیت تدریس مدرسان با مدرک کمتر از دکتری، بخش دیگری از فعالیتهای چند سال اخیر معاونت آموزشی در چند سال اخیر بوده است.
احمدوند با اشاره به استفاده از سیستم «بیگبلوباتن» برای آموزش الکترونیکی، افزود: این سیستم مجازی جزو مجهزترین سیستمها است. با توجه به اینکه این سیستم دو ویژگی مهم دسترسی سهل و آسان همه کاربران و برخورداری از سیستم جلسات و دفاع از پایاننامهها و رسالهها را دارد تاکنون در حدود ۹۰۰دفاع ارشد با این سیستم انجام شده است.
معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اصلاح آییننامه ارتقاء اعضای هیات علمی، اظهار کرد: این آییننامه مدتی در دستور کار قرار گرفته است و یکی از محورهایی که باید اصلاح میشد ماده ۲ آموزشی بود که در عمل یک ماده خنثی در آییننامه بود. در حوزه آموزشی، کمیت و کیفیت تدریس، نمره ارزشیابی کمتر از سه، مانع ارتقاء میشود. پایاننامهها و رسالهها هم در حوزه آموزشی قرار گرفته اند. نمره آموزشی از ۳۰ به ۴۰ افزایش یافته است.
احمدوند تاکید کرد: در حوزه پژوهشی، ارائه مقاله انگلیسی اجباری نیست و اگر دانشگاهها الزام کردند میتوان، جایگزینی مانند نگارش کتاب پیشنهاد شود، مقالههای داخلی هم از Q ۱ تا Q ۲رتبه بندی میشود. نظریههای اصیل وزن مهمی پیدا کرده است. نوشتن مقاله انفرادی برای علوم انسانی اجباری و وزن طرحهای پژوهشی حل مشکلات کشور زیاد شده است.
وی در پایان الکترونیکی کردن فرآیندهای آموزشی، تاسیس میز خدمت با هدف حرکت به سمت دولت الکترونیک و پاسخ گویی سریعتر به دانشجویان، برگزاری دورههای مهارت افزایی، زبانهای خارجی، MBA و DBA و دوره روانشناختی جنایی قضایی با همکاری دانشگاه پوآتیه فرانسه را از دیگر فعالیتهای آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی برای ارتقای سطح آموزش ذکر کرد.
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