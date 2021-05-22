روشنگری در ایام انتخابات از وظایف مهم روحانیون است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فتاحی ظهر روز شنبه در همایش هم اندیشی ائمه جماعات شهرستان ایلام اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری انتخابات لیله القدر انقلاب است که سرنوشت چهار سال مملکت در این روز توسط مردم تعیین میشود.
وی افزود: رعایت تقوای الهی توسط کاندیداها و طرفداران آنها بسیار مهم و حیاتی است.
حجتالاسلام فتاحی اضافه کرد: روشنگری در ایام انتخابات یکی از وظایف مهم نخبگان روحانیون و کنشگران اجتماعی جامعه است و این نکته را حائز اهمیت دانست که نباید از آرایش جنگی دشمن در این زمان حساس غافل شد.
وی، از روحانیون استان خواست که فارغ از حمایت از شخص خاص در انتخابات به روشنگری بیان چارچوبها و شاخصههای کاندیدای اصلح بپردازند.
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