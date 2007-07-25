به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش های صورت گرفته برای برقراری پل ارتباطی میان نخبگان و اصحاب رسانه پرده از ذهنیت جالب توجه شکل گرفته در چارچوب فکری آنها از ایران و سطح مسابقات برداشت. در میان آنها دختران نخبه حرف های شنیدنی داشتند.

میلانا میلوشوویچ از گروه دانش آموزی صربستان در المپیاد جهانی فیزیک در گفتگو با مهر ضمن بالا توصیف کردن سطوح علمی در ایران گفت : فرهنگ زنان ایرانی با کشورهای اروپایی و حداقل صربستان تفاوت های زیاد و البته جالب توجهی دارد. برای من استفاده کردن از روسری به عنوان نوعی پوشش جالب بوده و جالب تر آن است که به هیچ وجه احساس ناراحتی نمی کنم.

وی با اشاره به برگزاری با کیفیت المپیاد جهانی در اصفهان افزود : اصفهان نمونه بارزی از بکارگیری اصول و مبانی اولیه فیزیک در معماری و شهرسازی است. انعکاس چند باره صداها در فضای داخلی مسجد (مسجد امام) و تکان های منار جنبان مناظر خیره کننده ای هستند که در هیچ جای جهان مشاهده نمی شود.

به سراغ ماهام صدیقی از پاکستان نیز رفتیم. وی درخصوص المپیاد جهانی فیزیک گفت : استفاده از فیزیک و ریاضیات آن هم به شیوه ای اخلاقی و عقلانی در ساخت بناها و مساجد اصفهان بسیارتاثیر گذار بوده است.

وی ادامه داد : من حجاب دختران و زنان ایرانی را تحسین می کنم اما این عقیده را هم دارم که می تواند متنوع تر باشد.

صدیقی که به زودی راهی دانشگاه هاروارد می شود، افزود : شیوه طراحی و معماری اصفهان که بر پایه ریاضیات استوار است همگان را به وجد آورده است.

دانیل ماریا از تیم دانش آموزی گرجستان نیز حرف های جالبی برای گفتن داشت.

وی گفت : من زنان و دختران ایرانی را گرم و صمیمی دریافتم. پیش از سفر به ایران اطلاعات کمی داشتم اما اکنون تصورم دگرگون شده است.

وی افزود: المپیاد جهانی فیزیک 2007 رویدادی فوق العاده بود.

لوئیز آمپا نیز از تحقیقات گسترده خود درخصوص ایران و فرهنگ و سطوح علمی این کشور خبر داد و گفت : من از طریق اینترنت تحقیقات زیادی درباره ایران انجام دادم و متاسفانه فهمیدم که اطلاعات بسیاری از مردم جهان درباره ایران هنوز به جنگ ایران و عراق محدود می شود!

به عقیده وی منارجنبان و انعکاس صداها مصادیق عینی از بکارگیری فیزیک در شهر تاریخی اصفهان است.

نینا کامچر از کرواسی نیز ضمن قابل توجه خواندن حجاب زنان ایرانی به مهر گفت : این که در فرهنگ سنتی و ریشه دار ایرانی آمده است به واسطه استفاده از حجاب مصونیتی برای زنان ایجاد می شود نکته ای جالب توجه است و من نیز خاطره ای به یادماندنی از تجربه آن داشته ام.

وی عمده زنان و دختران ایرانی را دارای ذهنی باز توصیف کرده و افزود: حضور در ایران رویدادی هیجان آور برایم بوده است.

او نیز تکان‌ها منار جنبان و انعکاس اصوات در مسجد امام را از مظاهر بارز بکارگیری مبانی فیزیک در اصول شهرسازی عنوان کرد.