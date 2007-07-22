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۳۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

پرداخت 100 درصدی هزینه های بیماران بستری فوت شده

پرداخت 100 درصدی هزینه های بیماران بستری فوت شده

اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی در طول سال گذشته با رسیدگی به 189 میلیون و 527 هزار و 958 مورد از نسخ سرپایی مراکز درمانی طرف قرار داد با این سازمان ، بابت صورتحساب های بستری و سرپایی این مراکز مبلغ 724 میلیارد و 487 میلیون تومان پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، در مدت یکسال گذشته اداره کل درمان غیر مستقیم این سازمان با 4 هزار و 260 مرکز درمانی ، قرار داد همکاری منعقد کرده است و در خصوص اجرای تبصره های بودجه در بخش درمان، در سال گذشته، 100 درصد هزینه های بیماران بستری فوت شده در بخش های ICU، NICU و RCU را که در مجموع مبلغ 11 هزار و 90 میلیون ریال هزینه در برداشته است را نیز پرداخت کرد.

همچنین، مبالغ 7 هزار و 8 میلیون ریال برای هزینه های رادیو تراپی ، 23 هزار و 40 میلیون ریال برای بیماران MS ،  شانزده هزار و 139 میلیون ریال بابت داروهای پیوند کلیه ،41 هزار و 364 میلیون ریال بابت داروهای شیمی درمانی، 56 هزار و 466 میلیون ریال در بخش بیمه های مکمل و 3 هزار و 5 میلیون ریال برای کمک به آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران و در مجموع  مبلغ 158 هزار و 922 میلیون ریال توسط اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی درسال گذشته پرداخت شد.

کد مطلب 521843

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