تاکاهارا صدرنشین جدول گلزنان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهربه مالزی، با توجه به حذف استرالیا از دور مسابقات جام ملت های آسیا مهاجم این تیم مارک ویدوکا که با سه گل زده در تلاش برای دست یابی به عنوان آقای گلی مسابقات بود از دور رقابت در این رده خارج شد و عرصه مبارزه را به تاکاهارا، ماکسیم شاتسکیخ مهاجم تیم ملی ازبکستان و یونس محمود کاپیتان و گلزن تیم ملی عراق سپرد.

براین اساس جدول گلزنان مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا در پایان روز پانزدهم رقابت ها به شرح زیر است:

4 گل

نائو هیرو تاکاهارا (ژاپن)

3 گل

یونس محمود (عراق)، ماکسیم شاتسکیخ (ازبکستان)، مارک ویدوکا ( استرالیا) و سباستین سوریا کوئینتانا (قطر)

2 گل

جواد نکونام (ایران)، شونسوکه ناکامورا و سی چیرو ماکی (ژاپن)، سعید الکاس (امارات)، شائو ژیایی، پن هان پنگ، وانگ دونگ (چین)، یاسر القحطانی و تیسیر جاسم (عربستان)، فان تان بین (ویتنام)، پیپات تونکانیا (تایلند) و تیمور کاپادزده (ازبکستان)