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۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۱۳

روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

۲۱۶ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۸۶۳۱ بیمار جدید

۲۱۶ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۸۶۳۱ بیمار جدید

طبق گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۶ بیمار کرونایی در کشور جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۶۳۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و هزار و ۱۷۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به دو میلیون و ۸۳۲ هزار و ۵۱۸ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۳۳۳ هزار و ۷۸۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

چهار هزار و ۸۵۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۱۸ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۸۹۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۸ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۳۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

کد مطلب 5218577
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
      0 1
      پاسخ
      آمار مبتلایان همه دروغیه مبتلایان خیلی بیشتر هستند،چون در رودبار کرمان همه علایم کرونا رو دارند ولی حتی تست کرونا ازشون نمی گیرندبهشون دارو میدن میگن اگر بعد از دو سه روز خوب نشدی کروناست،حتی تست کرونا ازشون نمی گیرندچند تا از بیماران اومدن یزد تست کرونا دادند جوابش مثبت بوده،این چه آماریه؟!

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