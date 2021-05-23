۲۱۶ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۸۶۳۱ بیمار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۶۳۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و هزار و ۱۷۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به دو میلیون و ۸۳۲ هزار و ۵۱۸ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۳۳۳ هزار و ۷۸۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

چهار هزار و ۸۵۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۱۸ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۸۹۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۸ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۳۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.