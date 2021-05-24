  1. استانها
  2. زنجان
۳ خرداد ۱۴۰۰، ۸:۵۱

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تصادف در زنجان سه فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

تصادف در زنجان سه فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تصادف در محور زنجان به دندی یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

سرهنگ محمد علی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شامگاه دوشنبه برخورد رخ به رخ دو دستگاه کامیون در محور زنجان به دندی یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه طی دو ماه سالجاری تصادفات جاده‌ای در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، اظهار کرد: تصادفات منجر به فوت هم در استان کاهش داشته است.

عظیمی تاکید کرد: طی دو ماه سالجاری بیشترین تصادفات در دو آزاد راه زنجان به قزوین و زنجان به تبریز رخ داده است.

کد مطلب 5218948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها