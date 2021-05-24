تصادف در زنجان سه فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

سرهنگ محمد علی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شامگاه دوشنبه برخورد رخ به رخ دو دستگاه کامیون در محور زنجان به دندی یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه طی دو ماه سالجاری تصادفات جاده‌ای در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، اظهار کرد: تصادفات منجر به فوت هم در استان کاهش داشته است.

عظیمی تاکید کرد: طی دو ماه سالجاری بیشترین تصادفات در دو آزاد راه زنجان به قزوین و زنجان به تبریز رخ داده است.