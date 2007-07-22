متخصصان و دانشمندان ایرانی وارد عرصه ممنوعه ابرقدرت ها شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کیش ، دکتر اصغر زارعی در جمع خبرنگاران در جزیره کیش با اشاره به حرکت هوشمندانه فرزندان اسلام و انقلاب در دستیابی به دانش روز جهان در حوزه های مختلف، خاطر نشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی همانطور که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ناکام و ناامید شدند در عرصه های علمی و تکنولوژی و هسته ای نیز دچار ناکامی و ناامیدی شده اند.
وی افزود: ورود به حیات خلوت ابرقدرت های بزرگ دنیا کار شجاعانه و قدرتمندانه ای بود که جوانان شجاع و غیور ایران اسلامی بدان دست یافتند و امروز علی رغم میل باطنی آنها ما در بسیاری از زمینه ها حرف برای گفتن و عمل کردن داریم.
زارعی با اشاره به اقدام علمی دولت در سهمیه بندی سوخت تاکید کرد: نباید پذیرفت که بخش وسیعی از درآمد نفتی کشورمان که باید صرف توسعه و آبادانی و رفاه همه مردم در جای جای ایران قرارگیرد، صرف واردات بنزین شود و روز به روز ما را به دیگر کشورها نیازمند تر سازد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی دنیای امروز تاکید کرد: ابرقدرت ها قصد دارند ملت های آزاده دنیا را در بند خود نگه دارند و از تمامی منابع و توانایی های آنها در مسیر تسلط و قدرت خود بهره برداری کنند و اکنون که ملت و دولت ایران در این مسیر محکم و استوار ایستاده است آنها از در تحریم و دشمنی و تحکم با ما سخن می گویند.
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