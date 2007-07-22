متخصصان و دانشمندان ایرانی وارد عرصه ممنوعه ابرقدرت ها شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کیش ، دکتر اصغر زارعی در جمع خبرنگاران در جزیره کیش با اشاره به حرکت هوشمندانه فرزندان اسلام و انقلاب در دستیابی به دانش روز جهان در حوزه های مختلف، خاطر نشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی همانطور که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ناکام و ناامید شدند در عرصه های علمی و تکنولوژی و هسته ای نیز دچار ناکامی و ناامیدی شده اند .

وی افزود: ورود به حیات خلوت ابرقدرت های بزرگ دنیا کار شجاعانه و قدرتمندانه ای بود که جوانان شجاع و غیور ایران اسلامی بدان دست یافتند و امروز علی رغم میل باطنی آنها ما در بسیاری از زمینه ها حرف برای گفتن و عمل کردن داریم .

زارعی با اشاره به اقدام علمی دولت در سهمیه بندی سوخت تاکید کرد: نباید پذیرفت که بخش وسیعی از درآمد نفتی کشورمان که باید صرف توسعه و آبادانی و رفاه همه مردم در جای جای ایران قرارگیرد، صرف واردات بنزین شود و روز به روز ما را به دیگر کشورها نیازمند تر سازد .