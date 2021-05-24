حمله با نارنجک به اتوبوس پرسپولیس در اصفهان/ رادو: مگر جنگ است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی ساعت ۱۹:۳۰ امروز میهمان ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فولاد شهر است که حضور سرپوشان پایتخت در اصفهان بار دیگر حاشیه ساز شد.

اتوبوس کاروان پرسپولیس پس از خروج از هتل با اسکورت پلیس راهی فولاد شهر شد. هنگام حرکت این تیم در اتوبان منتهی به فولاد شهر، تعدادی افراد مجهول الهویه از بالای یک پل هوایی عابر پیاده نارنجک‌های دستی به سمت اتوبوس پرسپولیسی‌ها پرتاب کردند که باعث شکستن سه شیشه اتوبوس شد.

این موضوع باعث شد تا راننده اتوبوس که شیشه جلویی اش شکسته شد ترمز شدیدی داشته باشد و چند نفر از بازیکنان پرسپولیس از صندلی‌های خود جدا شده و جلو بیایند اما مشکلی برای هیچ یک از اعضا به وجود نیامد.

همچنین تعدادی موتورسوار که در کنار اتوبوس حرکت می‌کردند، به سمت اتوبوس سرخپوشان سنگ پرتاب کردند.

بازیکنان پرسپولیس در حالی وارد ورزشگاه فولاد شهر اصفهان شدند که خواستار صورتجلسه فوری اتفاقات از سوی ناظر بازی شدند. همچنین بازیکنان این تیم نزدیک به ۳۰ دقیقه در رختکن ماندند تا امنیت ورزشگاه تأیید شود.

سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ نیز به عنوان ناظر ویژه در ورزشگاه بود که درباره این موضوع گزارش نوشت.

*وژیدار رادوشوویچ دروازه بان کروات پرسپولیس در واکنش به این موضوع گفت: خیلی ترسیدم. نمی دانم با پرسپولیس چه مشکلی دارند. فوتبال است و بس. مگر جنگ است؟