رایزنی مشاور امنیت ملی عراق با رئیس دفتر سیاسی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق در تماس تلفنی با «اسماعیل هنیه»، رئیس دفتر سیاسی حماس بر موضع ثابت عراق در حمایت از مساله فلسطین تاکید کرد.

به گزارش دفتر رسانه‌ای مشاور امنیت ملی عراق، الاعرجی در این تماس تلفنی اظهار داشت: مرجعیت دینی نجف، در مواضع حمایتی از مساله فلسطین پیشتاز است و بیانیه آیت‌الله سیستانی، مرجعیت عالیقدر تشیع در دوازدهم ماه جاری و نهادهای مردمی و دولتی عراق از حق مردم فلسطین در دفاع از خود و مساله عادلانه آن حمایت کردند.

از سوی دیگر، هنیه از مواضع عراق اعم از مرجعیت عالی دینی، نهادهای مردمی و دولتی در حمایت از حق مردم فلسطین تشکر و قدردانی کرد.

پیش از این قرار بود الاعرجی در سفر رسمی به رام الله با «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کند اما این سفر به علت اصرار رژیم صهیونیستی برای ورود هیات عراقی از گذرگاه‌های تحت کنترل خود لغو شد و هیات مذکور به بغداد بازگشت.