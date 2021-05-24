هیچ چیز برای روسیه مهمتر از همکاری اقتصادی با شرکای خارجی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه طی سخنانی اعلام کرد که هیچ چیز برای مسکو مهمتر از همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی با شرکای خارجی روسیه نیست.

بر اساس این گزارش، پوتین که این سخنان را در جریان برگزاری بیست و چهارمین نشست اقتصادی بین المللی سنت پترزبورگ مطرح می‌کرد، افزود: فدراسیون روسیه علاقمند به همکاری تنگاتنگ اقتصادی، علمی و فنی با شرکای خارجی خود در دیگر مناطق جهان است. ما حاضر به اشتراک گذاری تجربیاتمان در زمینه‌هایی چون بهداشت، دیجیتال سازی و همکاری با شرکایمان در زمینه‌های ارتباطات، انرژی و زیر ساخت‌های حمل و نقلی هستیم.

پوتین همچنین در ادامه سخنان خود تاکید کرد که روسیه علاقمند به ایجاد همکاری های برابر میان اعضای جامعه جهانی و توسعه روابط تجاری خود در جهت فائق آمدن بر چالش‌های جهانی و دستیابی به توسعه پایدار است.