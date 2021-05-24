به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا با اشاره به گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، گفت: اگر چه روز سقوط خرمشهر یکی از تلخ‌ترین روزهای آغازین جنگ تحمیلی بود، اما در مقابل روز فتح خرمشهر نیز زیباترین روز در دوران هشت ساله دفاع مقدس بود.

وی با بیان اینکه روزهای تلخ و شیرین زیادی در دوران جنگ داشتیم، اما شیرینی آزادسازی خرمشهر از دلنشین‌ترین اتفاقات این دوران پر افتخار بود، افزود: فتح خرمشهر در سوم خرداد سال ۶۱ همواره باعث افتخار و سربلندی این ملت بوده است و به روان شهیدان دفاع مقدس و به ویژه شهیدان آزادسازی خرمشهر و نیز به صبر و مقاومت قابل ستایش مردم خرمشهر درود می‌فرستیم و امیدواریم ادامه دهنده راه شهدا و ایثارگران باشیم.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اعتراف مقام‌های آمریکایی به شکست سیاست فشار حداکثری علیه مردم ایران، اظهار داشت: اعتراف دولت آمریکا به شکست تحریم‌ها، پیروزی دیگری را در تاریخ کشورمان ثبت کرد و در اثر پایداری و مقاومت مردم ایران، آمریکایی‌ها امروز ناگزیرند همه تحریم‌های ناقض برجام را برطرف کنند و این پیروزی مضاعفی برای ایران خواهد بود.

روحانی تصریح کرد: این پیروزی حاصل صبر و مقاومت ملت ایران در طول سه و نیم سال گذشته با هدایت‌های مقام معظم رهبری بوده و دولت تمام توان خود را برای مدیریت سخت‌ترین دوران کشور به میدان آورده است.

وی اظهار داشت: با وجود شیوع کرونا در ۱۵ ماه گذشته فشارهای مضاعفی به کشور وارد شد و به نوعی سخت‌ترین دوران را در یک قرن اخیر رقم زد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تشکر از تدبیر مقام معظم رهبری برای ارائه پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی قوا، خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ و با آغاز فشار حداکثری دولت آمریکا، تشکیل این شورا به دولت کمک کرد تا در برخی از مسائل که ساز و کارهای معمول اجازه سرعت در تصمیم‌گیری و اقدام را نمی‌داد، بتواند در مسیری کوتاه‌تر برای حل و فصل مسائل تصمیم‌گیری کند.

روحانی گفت: مقام معظم رهبری علاوه بر ارائه پیشنهاد تشکیل این شورا، مصوبات آن را نیز در کوتاه‌ترین زمان تأیید و ابلاغ فرموده اند و بابت این درایت و کمک، از مقام معظم رهبری و همه اعضای شورای هماهنگی قوا سپاسگزاری می‌کنم.

در ابتدای این جلسه و پیش از ورود به دستور، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت بازار سرمایه پیشنهادهای تکمیلی برای مدیریت بهینه بازار سرمایه ارائه کرد که پس از بحث و بررسی اعضا مورد تصویب قرار گرفت.