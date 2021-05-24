به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی ظهر امروز دوشنبه در سفر به خرمشهر و در سالروز آزادسازی این شهر در سومین سمینار بین المللی GSR منطقه آزاد اروند، به سهم عوامل غیر واگیر در مرگ‌ومیرهای سالیانه اشاره کرد و گفت: از ۳۱۳ مورد مرگ‌ومیر به علت بیماری‌های غیر واگیر همچون سرطان، دیابت و فشار خون بالا، ۹۷ هزار مورد به دلیل فشار خون و عوارض ناشی از آن است که وزارت بهداشت در این میان کمترین سهم را دارد.

وی، لازمه کاهش موارد مرگ‌ومیر این‌چنینی را تغییر رفتار و الگوی زندگی دانست و افزود: تغییر رفتار در مدرسه شکل می‌گیرد و اینجاست که نقش سایر دستگاه‌ها خود را نشان می‌دهد.

وزیر بهداشت با اشاره به موضوع سمینار بر اهمیت توجه به توسعه انسانی تأکید کرد و گفت: یکی از ابعاد توسعه‌یافتگی توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است و انسانی توسعه یافته است که نسبت به خود، خانواده، اجتماع و مردمان سرزمین و محیط زیست خود بی‌تفاوت نباشد.

وی ادامه داد: در گذشته این اعتقاد وجود داشت که انسان ابزار توسعه است اما اکنون مشاهده می‌شود که انسان هدف عالی است و انسان توسعه یافته محصول توسعه یافتگی است.

نمکی، نادیده گرفتن حقوق شهروندی و مسائل زیست محیطی را مصداق نغز حقوق بشر دانست و تأکید کرد: احساس توسعه نیافتگی می‌تواند در قالب شهروند یا مدیر اجرایی باشد چرا که اگر مدیر اجرایی طرح یا پروژه‌ای را بدون توجه به ابعاد فرهنگی و به صرف موارد اقتصادی و زیربنایی در نظر بگیرد، مظهر انسان توسعه نیافته است.

وی افزودن پیوست «حمایت از فقرا» به تمام پروژه‌ها و طرح‌ها را با توجه به بحران‌های اجتماعی پیشنهاد کرد و این کار را به منزله عملکرد صحیح انسان توسعه یافته دانست.