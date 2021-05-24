  1. استانها
  2. خوزستان
۳ خرداد ۱۴۰۰، ۲۰:۰۰

وزیر بهداشت خبر داد؛

سهم ۸۲ درصدی بیماری‌های غیر واگیر از مرگ و میرهای کشور

سهم ۸۲ درصدی بیماری‌های غیر واگیر از مرگ و میرهای کشور

خرمشهر- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سالیانه ۳۸۰ هزار مورد مرگ‌ومیر اتفاق می‌افتد که ۳۱۳ هزار مورد از آنها سهم بیماری‌های غیر واگیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی ظهر امروز دوشنبه در سفر به خرمشهر و در سالروز آزادسازی این شهر در سومین سمینار بین المللی GSR منطقه آزاد اروند، به سهم عوامل غیر واگیر در مرگ‌ومیرهای سالیانه اشاره کرد و گفت: از ۳۱۳ مورد مرگ‌ومیر به علت بیماری‌های غیر واگیر همچون سرطان، دیابت و فشار خون بالا، ۹۷ هزار مورد به دلیل فشار خون و عوارض ناشی از آن است که وزارت بهداشت در این میان کمترین سهم را دارد.

وی، لازمه کاهش موارد مرگ‌ومیر این‌چنینی را تغییر رفتار و الگوی زندگی دانست و افزود: تغییر رفتار در مدرسه شکل می‌گیرد و اینجاست که نقش سایر دستگاه‌ها خود را نشان می‌دهد.

وزیر بهداشت با اشاره به موضوع سمینار بر اهمیت توجه به توسعه انسانی تأکید کرد و گفت: یکی از ابعاد توسعه‌یافتگی توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است و انسانی توسعه یافته است که نسبت به خود، خانواده، اجتماع و مردمان سرزمین و محیط زیست خود بی‌تفاوت نباشد.

وی ادامه داد: در گذشته این اعتقاد وجود داشت که انسان ابزار توسعه است اما اکنون مشاهده می‌شود که انسان هدف عالی است و انسان توسعه یافته محصول توسعه یافتگی است.

نمکی، نادیده گرفتن حقوق شهروندی و مسائل زیست محیطی را مصداق نغز حقوق بشر دانست و تأکید کرد: احساس توسعه نیافتگی می‌تواند در قالب شهروند یا مدیر اجرایی باشد چرا که اگر مدیر اجرایی طرح یا پروژه‌ای را بدون توجه به ابعاد فرهنگی و به صرف موارد اقتصادی و زیربنایی در نظر بگیرد، مظهر انسان توسعه نیافته است.

وی افزودن پیوست «حمایت از فقرا» به تمام پروژه‌ها و طرح‌ها را با توجه به بحران‌های اجتماعی پیشنهاد کرد و این کار را به منزله عملکرد صحیح انسان توسعه یافته دانست.

کد مطلب 5219730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها