رژه خودرویی نیروهای مسلح در خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر رژه خودرویی و موتوری نیروهای مسلح مستقر با حضور نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و مردم از مسجد جامع خرمشهر تا میدان شهید مطهری (ره) برگزار شد.
همزمان با رژه خودرویی بوق شناورهای تجاری و صیادی در کارون و اروندرود به صدا در آمد و شهر خرمشهر در مسجد جامع و گلزار شهدا گلباران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در سالروز فتح خرمشهر نیروهای مسلح تجمع و رژه برگزار میکردند اما این مراسم امسال به دلیل شرایط کرونایی به صورت رژه خودرویی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.
نظر شما