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۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰:۲۴

شکایت استقلال از داور بازی با نفت/ بازی با پیکان ۳ بر صفر شود!

شکایت استقلال از داور بازی با نفت/ بازی با پیکان ۳ بر صفر شود!

باشگاه استقلال اعلام کرد از داور دیدار این تیم برابر صنعت نفت شکایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه استقلال، با اعلام فدراسیون فوتبال، مصاف تیم‌های پیکان و سایپا به دلیل انجام شش تعویض از سوی تیم پیکان، ۳ بر صفر به سود سایپا اعلام شد.

گفتنی است پیش از این تیم استقلال در بازی با پیکان تجربه‌ای مشابه داشت و تیم پیکان تعویض‌های خود را در ۴ نوبت انجام داد که خلاف قانون بود و همین امر علاوه بر اینکه غیر قانونی بود، در ایجاد وقفه در بازی هم موثر بود.

باشگاه استقلال صبح روز سه‌شنبه با ارائه اسناد خود به فدراسیون فوتبال، حقوق حقه خود را مجددا در خصوص آن بازی پیگیری می‌کند.

همچنین باشگاه استقلال از داور بازی با صنعت نفت آبادان، حمید حاج ملک هم شکایتی جداگانه به فدراسیون فوتبال ارائه خواهد داد.

کد مطلب 5219852

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    نظرات

    • دوچرخه سواران IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
      3 12
      پاسخ
      نتیجه نمیگرن از دست عالم و ادم شاکی هستن .
    • علی IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
      10 4
      پاسخ
      این حق طبیعیه استقلال هست زمانی که استقلال گل زد به صنعت نفت با اینکه گل کاملا صحیح بود داور افساید گرفت و این استرس و فشار بالایی رو به استقلال تحمیل کرد ولی خوشبختانه استقلال تونست تو دقیقه ۹۴ گل پیروزی اش رو بزنه تا خیالش از این سه امتیاز حساس راحت بشه . به امید قهرمانی تاجی ها
    • دانیال ۱۷ IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
      1 6
      پاسخ
      نبایدنتیجه راتغییربدهندچون حق پیکان ودیگرتیمهاازبین میرودومشکل داوربوده برای تعویض بازیکنان نه تیم
    • احسان US ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
      3 0
      پاسخ
      استقلال همانندپرسپولیس حمایت نمیشه،شکایتش راه بجایی نمیبره،تازه حساب باشگاه مسدودهست ونمیتونن شکایت کنن مثل شکایت از باشگاه پیکان

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