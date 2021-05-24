شکایت استقلال از داور بازی با نفت/ بازی با پیکان ۳ بر صفر شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه استقلال، با اعلام فدراسیون فوتبال، مصاف تیمهای پیکان و سایپا به دلیل انجام شش تعویض از سوی تیم پیکان، ۳ بر صفر به سود سایپا اعلام شد.
گفتنی است پیش از این تیم استقلال در بازی با پیکان تجربهای مشابه داشت و تیم پیکان تعویضهای خود را در ۴ نوبت انجام داد که خلاف قانون بود و همین امر علاوه بر اینکه غیر قانونی بود، در ایجاد وقفه در بازی هم موثر بود.
باشگاه استقلال صبح روز سهشنبه با ارائه اسناد خود به فدراسیون فوتبال، حقوق حقه خود را مجددا در خصوص آن بازی پیگیری میکند.
همچنین باشگاه استقلال از داور بازی با صنعت نفت آبادان، حمید حاج ملک هم شکایتی جداگانه به فدراسیون فوتبال ارائه خواهد داد.
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