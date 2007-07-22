آموزش و پرورش باید متحول شود / هویت ایرانی باید در آموزش و پرورش تحقق پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در بیست وچهارمین همایش روسای آموزش و پرورش سراسر کشور در سالن همایش های صدا و سیما، اظهار داشت: اولین تحول در آموزش و پرورش باید تغییر نگاه به افق آینده باشد، نگاه به آینده در آموزش و پرورش باید با برنامه ریزی هایی که انجام می گیرد، تغییر کند و نگاه ها به افق های دوردست باشد.

وی با بیان اینکه باید بدانیم به کدام سمت می خواهیم حرکت کنیم ، گفت: ما باید بدانیم که قله مد نظرمان برای پیشرفت و سعادت کجاست؟ آیا در افقی که مد نظر داریم و می خواهیم در آن زندگی کنیم، افقی که در آن رقابت های سنگین وجود دارد کجاست؟.

رئیس جمهور گفت : نگاه ما به آینده ، نگاه به غایت هستی است که در آن خداپرستی و عشق و عدالت موج می زند که پایه آن حیات طیبه بر محبت و خداپرستی است.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: با تحول در نوع نگاهمان در آموزش و پرورش باید بتوانیم به تغییرات بزرگی دست پیدا کنیم .

وی با اشاره به فعالیت بیش از یک میلیون انسان فرهیخته در آموزش و پرورش ، خطاب به مدیران این وزارتخانه گفت: موضوع کار شما در آموزش و پرورش ، انسان سازی است . حال ما چه انسانی می خواهیم بسازیم، آیا فقط به دنبال آن هستیم تا انسانهای استثنایی و فنی را به جامعه تحویل دهیم ، قطعا هدف شما از کار تعلیم و تربیت فقط اینها نیست.

دکتر احمدی نژاد یادآور شد: ما می خواهیم انسانی بسازیم که برای جامعه مفید باشد و محیطی را فراهم کنیم که تمامی استعدادهای آن در زمینه های مختلف شکوفا شود ، ما باید یک تحول عظیم، هم در بیرون و هم در درون آموزش و پرورش ،‌ ایجاد کنیم.

رئیس جمهوری تصریح کرد: ما اگر نگاهمان را عوض کنیم می بینیم به جای 4 گرایش در آموزش و پرورش ، به 50 گرایش مفید دست پیدا کرده ایم. شما مدیران باید تلاش کنید تا برنامه ها متناسب با استعدادهای اشخاص تنظیم شود. ما از نظر علمی خروجی هایی را داریم که متناسب با نیازهای کشور نیست.

وی گفت: شما مسئولان آموزش و پرورش سراسر کشور باید بنشینید و در جلساتتان بحث و گفتگو کنید وراهکارهای مناسب در این زمینه را ارائه دهید.

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر شان والای معلمی گفت: مبادا فضایی در کشور فراهم شود که این احساس بوجود آید بین شغل معلمی و دیگر مشاغل فرقی وجود دارد، اول شما مسئولان باید تلاش کنید تا به این باور دست پیداکنید تا منزلت معلم آن هم به طور کامل در جامعه تحقق پیدا کند.

رئیس جمهوری ادامه داد: آن چیزی که برای همیشه در وجود جوانان می ماند اخلاق و منش معلم است، شاید بزرگترین ضربه به معلم، جدا سازی علم آموزی از اخلاق و تربیت باشد. باید نگاه تربیتی در متن کار معلم قرار گیرد، آن چیزی که امروز معلمان ما را عزیز نگاه داشته به دلیل ارتباط تربیتی است نه دادن درس شیمی و یا فیزیک.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت تعلیم و تربیت دانش آموزان برویم ، گفت: ایجاد معاونت تربیتی یکی از کارهای خوبی بود که در آموزش و پرورش شکل گرفت اما باید شما مسئولان این سازمان مراقب باشید تا فقط به عده ای خاص توجه نشود.

احمدی نژاد افزود: باید تلاش کنیم تا منزلت معلم به طور پایدار برقرار شود ما باید از خود جامعه فرهنگی کمک بگیریم باید در این موضوع همه دست اندرکاران در تدوین برنامه ها شرکت داشته باشند، کار سختی است ولی شما مدیران و روسای آموزش و پرورش بدانید که می توانید این کار صورت گیرد.

رئیس جمهور تاکید کرد به عقیده بنده اولویت بنده همیشه آموزش و پرورش بوده است که با وجود مشکلات موجود تلاش خواهم کرد هر کاری که لازم است صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم اجرای کارهای پژوهشی در آموزش و پرورش گفت: پژوهش لازم است ولی مرکزی که این پژوهش را به طور کامل بررسی کند و بداند چه کارهایی صورت گرفته ، وجود ندارد ، شما باید یک مرکز پژوهشی مستحکم را ایجاد کنید تا به این بحث بپردازد.

احمدی نژاد گفت: اگر ما یک میلیون نفر در آموزش و پرورش داشته باشیم، 400 هزار نفرشان تدارکات و کارهای پشتیبانی را انجام می دهد و 700 هزار نفر دیگر در کلاس ها درس می دهند، خوب است اما اگر 400 هزار نفر فقط به کاغذ بازی بپردازند زیاد است، و ما باید کاری کنیم که تمامی آن 400 هزار نفر به پشتیبانی بپردازند و یا به عبارت دیگر، معلم پشتیبان باشند.

وی گفت: بنده باور دارم شما می توانید تغییر و تحول بزرگی را در این سازمان بوجود آورید.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یکی از بهترین و پاکترین ارگان هاست، گفت: در درون آموزش و پرورش اشخاص خوب و با تعهد کار می کنند که این موضوع باعث شده تا این سازمان محکم واستوار باقی بماند.

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید کشوررا بسازد، گفت: آموزش و پرورش اگر در مسیر اصلی خود حرکت کند در اصل توانسته است کشور را بسازد و همین امر باعث خواهد شد تا ما در هیچ زمینه ای شکست نخوریم.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه در آموزش و پرورش هویت اسلامی و ایرانی باید موضوعیت داشته باشد، اظهار داشت: اسلام ناب یعنی ایران، این تعریف از ملت نیست بلکه یک حقیقت است. هویت ایرانی باید در آموزش و پرورش تحقق پیدا کند ، این موضوع مهمی است که شما روسای آموزش و پرورش باید بر روی آن کار کنید.

رئیس جمهور گفت: وقتی پرچم و سرود جمهوری اسلامی ایران نواخته می شود، باید عشق و غرور در جوانان ایجاد کند. وقتی سرود ایران خوانده می شود جوانان هویت خود را در این سرود ببینند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه گذشته ملت ایران بسیار افتخار آمیز است، تصریح کرد: گذشته ملت ایران گذشته‌ای است که مشابه ندارد، ملت ایران حق طلب ترین ملت هاست که اوج آن پذیرش اسلام در بین ایرانیان است.

وی با اشاره به هجمه سنگین تبلیغات علیه کشورمان گفت: امروز بالاترین ماموریت ها، ماموریت آموزش و پرورش است که هویت ایرانی و اسلامی را زنده کند.

احمدی نژاد گفت: درست است ما در برنامه ریزی مشکل داریم اما باید برنامه ریزی جدید با هویت ما متفاوت نباشد.

رئیس جمهور گفت: ما به دنبال برنامه هایی هستیم که در آن افراد مومن و عدالتخواه و عالم تربیت شود، درست است سخت ترین کارها کار تعلیم و تربیت است ولی سخت تر از آن برنامه ریزی در این راستا است، اما باید بدانیم که شدنی است زیرا غنی ترین منابع در این سرزمین در اختیار ماست.

وی در پایان سخنان خود خطاب به مسئولان و مدیران سازمان های آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: بدانید دولت هزینه‌های شما را تامین خواهد کرد که خوشبختانه این کار تا کنون صورت گرفته و بنده از شما می خواهم تا بودجه ای که در اختیار دارید را به مدیران مدارس بسپارید تا خود مدیران بودجه ریزی کنند.