اسدالله بادامچیان، عضو جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اگر اصلاح طلبان می خواستند نام آیت الله هاشمی رفسنجانی را به عنوان یکی از حامیان خود مطرح کنند، باید از رفتار و اظهارنظرهای ناشایست خود در گذشته اظهارپشیمانی می کردند و وی را به عنوان فرد برتر می پذیرفتند.

وی با تاکید بر اینکه قراردادن هاشمی به عنوان یکی از سه ضلع مثلث اصلاحات هیچ گونه تناسبی با جایگاه او ندارد، افزود: این یکی از مصادیق ناشی گری سیاسی اصلاح طلبان است که می توان از این موضوع یک طنز زیبا ساخت؛ اصلاح طلبان چگونه می خواهند یک فرد زیرک سیاسی که قبل از انقلاب تاکنون در این وادی فعال بوده و مورد وثوق و شناخت همگان است را با تحمیل به خود منتصب کنند.

قراردادن هاشمی به عنوان یکی از سه ضلع مثلث اصلاحات، هیچ تناسبی با جایگاه او ندارد

بادامچیان تصریح کرد: با وجود افرادی چون خاتمی و کروبی که هردو داعیه رهبری اصلاح طلبان را دارند، وجود هاشمی در طیف اصلاحات معنی ندارد و این نشان می دهد که اصلاح طلبان تنها به دنبال استفاده سیاسی از نام هاشمی هستند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به عضویت آیت الله هاشمی رفسنجانی در جامعه روحانیت مبارز، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جامعه روحانیت مبارز یک گروه اصولگرا به حساب می آید و همواره از گروه های اصولگرا حمایت کرده، اگر کسی بخواهد ادعا کند که هاشمی به کدام طرف گرایش دارد، آن گروه، اصولگرایان هستند.

وی افزود: هاشمی یک فرد فرا جناحی محسوب می شود و هیچگاه گروهی نمی تواند ادعا کند که وی متمایل به آن طرف است.

بادامچیان در خصوص اظهارات اخیرمرعشی درباره نظام اقتصادی - اجتماعی اسلامی نیز گفت: جالب است آقای مرعشی و حزب کارگزاران که خود را نزدیک ترین گروه اصلاح طلب به رفسنجانی می دانند، چنین اظهارنظرهایی می کنند؛ موضع مرعشی مبنی بر اینکه آنها لیبرال دموکرات های مسلمان هستند به هیچ وجه با تفکرات هاشمی که یک روحانی پرسابقه محسوب می شود که به تبیین اندیشه های امام(ره) پرداخته، هماهنگ نیست.

جبهه اصولگرایان متحد مورد پذیرش همه گروه های اصولگراست و هیچ تصمیمی در جبهه متحد اصولگرایان بر مبنای قدرت و منفعت اتخاذ نخواهد شد

این عضو جبهه متحد اصولگرایان، در بخش دیگری از سخنانش به تصمیم گیری های این جبهه در خصوص گروه های اصولگرا اشاره کرد و اظهارداشت: بر خلاف اخبار منتشر شده تاکنون همه گروه های اصولگرا نامزدهای مورد نظر خود را به جبهه متحد ارائه نکرده اند اما لیست های ارائه شده با دقت نظر اعضای گروه، روال طبیعی بررسی خود را طی می کند.

وی با اشاره به استقبال گروه های اصولگرا از معرفی افراد محق و برتر، تاکید کرد: جبهه اصولگرایان متحد که مورد پذیرش همه گروه های اصولگراست، به دنبال آن است تا براساس مبانی شرعی و اصولگرایی، افرادی را معرفی کند که همه به صلاحیت و اولویت او در نامزدی برای انتخابات مجلس هشتم اذعان داشته باشند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، در عین حال اعلام کرد: هیچ گونه تصمیمی در جبهه متحد اصولگرایان بر مبنای قدرت و منفعت اتخاذ نخواهد شد و خوشبختانه تاکنون هیچ گونه رویکردی را مبنی بر سهم خواهی حزبی و فردی شاهد نبوده ایم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: روند کنونی که در مراحل اولیه بررسی ها شاهد آن بوده ایم، نوید بخش وحدت منسجم گروه های اصولگرا است.

بادامچیان در خاتمه با اشاره به درخواست هایی که برای کانیدا شدنش شده است، تصریح کرد: هیچگاه در چنین مسائلی با توجه به نظر شخصی تصمیم نگرفته ام، بنابراین اگر تکلیف شود، حتما در انتخابات مجلس هشتم شرکت می کنم.