مشکلات ویندوز ویستا علت تمایل کاربران به xp است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید دووان - تحلیلگرمسائل رایانه ای درباره مشکلات سیستم عامل جدید ویستا که شش ماه قبل به بازار عرضه شد، اظهار داشت: "این سیستم عامل سرعت و شتاب برنامه هایی را که به طور روزانه استفاده می شوند حفظ نمی کند."

از جمله این برنامه ها می توان به کوئیکن، برنامه پست الکترونیک Lotus Notes و برنامه ای که برای دستیابی به شبکه اداره از خانه مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره کرد.

براساس گزارش رویترز، همچنین نمی توان فیلم های موجود در حافظه دوربین های ویدیویی سونی را روی رایانه شخصی که مجهز به این سیستم عامل است، مشاهده کرد.

به گفته این تحلیلگر، این مشکلات موجب شده است که کاربران رایانه های ویندوز- پایه به جای ویستا تمایل به استفاده از نسخه به روز شده ویندوز "ایکس پی" داشته باشند.

همچنین بسیاری از تولیدکنندگان رایانه های شخصی ویندوز - پایه در خط تولید محصولات جدید خود سیتسم عامل قدیمی را به کار گیرند. به طوری که شرکت های "اچ پی" و "دل" هنوز روی تولیدات جدید خود ویندوز "ایکس پی" را نصب کرده اند و موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی) و شرکت های توشیبا و لینوو هم Xp را روی رایانه های شخصی خود بارگذاری می کنند.

باوجود این، مایکروسافت در این خصوص اظهار داشته است که بیشتر کسانی که از ویستا استفاده می کنند از آن راضی هستند و این سیستم عامل تقریبا با تمام نرم افزارها و سخت افزارهای بازار سازگار است.