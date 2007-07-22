مهم ترین پروژه ما ترجمه آثار کلاسیک ایرانی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این دیدار گفت: میان دو ملت ایران و ارمنستان سال ها مراوده و داد و ستد فرهنگی وجود داشته و این امر وظیفه ما را در حفظ و گسترش این روابط سنگین تر خواهد کرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور افزود: همکاری میان کتابخانه ملی ارمنستان و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش منابع فارسی و ارمنی در دو کتابخانه ملی و ایجاد امکان استفاده بیشتر محققان و دانشمندان دو کشور از کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی ادامه خواهد یافت.

رئیس کتابخانه ملی ارمنستان نیز در این دیدار، ملت ایران را برادر بزرگ تر مردم ارمنستان دانست و افزود: گستردگی مراکز ارامنه در ایران به نسبت دیگر کشورهای منطقه نشان از میهمان نوازی و فرهنگ خوب ملت ایران است.

داویت سرکیسیان به تاریخچه روابط فرهنگی میان دو ملت اشاره کرد و افزود: از مهم ترین و درخشان ترین پروژه های تاریخ ادبیات ارمنستان ترجمه آثار کلاسیک ادبیات ایران است.

خانم روزان تونویان رئیس کتابخانه ملی کودکان ارمنستان نیز در این دیدار بخش کتابخانه کودک و نوجوان کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران را الگویی مناسب برای کتابخانه های کودک ارمنستان دانست و افزود: ما از سال 2003 و به دلیل استقبال فراوان مراجعین تالار کتب فارسی را در این کتابخانه راه اندازی کرده ایم.

گفتنی است پیش از این دیدار نیز رئیس کتابخانه ملی ارمنستان و رئیس کتابخانه ملی کودکان این کشور از ساختمان گنجینه اسناد ملی سازمان اسناد وکتابخانه ملی بازدید کردند.

در این بازدید بخش های مختلف گنجینه اسناد ملی از جمله مرکز آسیب شناسی اسناد، بخش آزمایشگاه کشت حشرات و قارچ درمانگاه مرمت و آفت زدایی اسناد، سیستم های ضد حریق و آب مخازن نگهداری اسناد و همچنین تالارهای اطلاع رسانی و پژوهش مورد توجه روسای کتابخانه ملی و کتابخانه ملی کودکان ارمنستان قرار گرفت.

رضایی شریف آبادی معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز حمایت از مراکز اسنادی کشور را از وظایف معاونت اسناد ملی سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: ما آماده ایم در زمینه نگهداری و مرمت اسناد به کشور دوست و همسایه ارمنستان کمک کنیم.

در بخش دیگری از برنامه های امروز رئیس کتابخانه ملی و رئیس کتابخانه ملی کودکان ارمنستان نشستی علمی با موضوع معرفی مراکز فوق با حضور اعضای هیئت علمی کتابخانه ملی کشورمان برگزار شد.

در این نشست رئیس کتابخانه ملی ارمنستان با اشاره به قدمت 157 ساله این کتابخانه، کتابخانه ملی، انسیتو کتب خطی، کاخ ملی کتاب و کتابخانه ملی کودکان را 4 نهاد مجزا از هم در ارمنستان دانست که همگی به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازند.

رئیس کتابخانه ملی ارمنستان تعداد منابع این کتابخانه را 5/6 میلیون جلد کتاب و نشریه خواند و افزود: کتابخانه ملی ارمنستان دارای 15 بخش تخصصی و 4 تالار مطالعه است.

رئیس کتابخانه ملی ارمنستان در پاسخ به سوالی وضعیت علمی کتابداران در ارمنستان را ضعیف دانست و خواستار کمک کتابخانه ملی ایران در مورد آموزش کتابداران شد.