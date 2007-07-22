باشگاه فوتبال مس کرمان دو بازیکن خارجی جذب کرد

به گزارش مهر، دو بازیکن خارجی از کشورهای برزیل و پاراگوئه به صنعت مس کرمان پیوستند.

آریل جرادو سانتوز هافبک پاراگوئه ای و پائولو روبرتو داسیلوزالترون مهاجم برزیلی بازیکنان خارجی هستند که با عقد قرارداد با تیم فوتبال صنعت مس کرمان فصل آینده را دراین تیم توپ خواهند زد.

این دو بازیکن در اردوی صنعت مس کرمان در کشور ترکیه حضور دارند و در دیدار تدارکاتی تیم نیز برای صنعت مس کرمان به میدان رفتند.

تیم صنعت مس کرمان که به منظور آمادگی کامل برای حضور در هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر، اردوی آماده سازی خود را در آنکارا برگزار کرده است، عصر دیروز در بازی تدارکاتی خود مقابل تیمی از لیگ دسته اول ترکیه به نتیجه تساوی 2بر2 دست یافت.

اردوی آماده سازی صنعت مس کرمان تا اواخر هفته ادامه دارد و انجام دو یا سه بازی تدارکاتی دیگر نیز با تیمهای ترکیه در دستور کار کادر فنی صنعت مس کرمان قرار دارد.