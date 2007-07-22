  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

اخراج 3 راننده متخلف از تاکسیرانی

اخراج 3 راننده متخلف از تاکسیرانی

در راستای رسیدگی به شکایات شهروندان تهرانی از برخی رانندگان تاکسی 3 راننده تاکسی متخلف خلع ید و از سازمان تاکسیرانی اخراج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت انضباطی سازمان تاکسیرانی از 55 فقره پرونده مطروحه برای 3 راننده تاکسی حکم خلع ید ، 20 نفر تعهد کتبی، 8 نفر تعویض خط ، 3 نفر بررسی مجدد پرونده ، 3 نفر تبدیل از نارنجی به خطی و برای 18 نفر حکم توقف در پارکینگ صادر کرد.

همچنین سازمان تاکسیرانی طی اطلاعیه ای در مورد بحث هایی در خصوص فروش سهمیه سوخت توسط رانندگان تاکسی اعلام کرد: سهمیه در نظر گرفته شده برای تاکسی ها روزانه 6/26 لیتر است که این میزان کفاف فعالیت گسترده آنها را در طول روز نمی دهد و مراتب طی مکاتبات متعدد به مراجع ذی صلاح و تقاضای افزایش سهمیه بنزین اعلام کرده اند تا در این مورد تجدید نظر به عمل آید و در چنین شرایطی نمی توان فروش بنزین توسط رانندگان تاکسی را توجیه کرد.

بر اساس این گزارش، در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شهروندان تهرانی درخواست شده با ذکر شماره پلاک تاکسی موضوع را با شماره تلفن های 33736666 و 33737777 و 1888 و یا ارسال پیام کوتاه به شماره 30004246 جهت رسیدگی اعلام کنند.

 

 

 

 

 

کد مطلب 522113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها