اخراج 3 راننده متخلف از تاکسیرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت انضباطی سازمان تاکسیرانی از 55 فقره پرونده مطروحه برای 3 راننده تاکسی حکم خلع ید ، 20 نفر تعهد کتبی، 8 نفر تعویض خط ، 3 نفر بررسی مجدد پرونده ، 3 نفر تبدیل از نارنجی به خطی و برای 18 نفر حکم توقف در پارکینگ صادر کرد.

همچنین سازمان تاکسیرانی طی اطلاعیه ای در مورد بحث هایی در خصوص فروش سهمیه سوخت توسط رانندگان تاکسی اعلام کرد: سهمیه در نظر گرفته شده برای تاکسی ها روزانه 6/26 لیتر است که این میزان کفاف فعالیت گسترده آنها را در طول روز نمی دهد و مراتب طی مکاتبات متعدد به مراجع ذی صلاح و تقاضای افزایش سهمیه بنزین اعلام کرده اند تا در این مورد تجدید نظر به عمل آید و در چنین شرایطی نمی توان فروش بنزین توسط رانندگان تاکسی را توجیه کرد.

بر اساس این گزارش، در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شهروندان تهرانی درخواست شده با ذکر شماره پلاک تاکسی موضوع را با شماره تلفن های 33736666 و 33737777 و 1888 و یا ارسال پیام کوتاه به شماره 30004246 جهت رسیدگی اعلام کنند.