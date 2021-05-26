به گزارش خبرنگار مهر، افشینکلاتپور بعد از ظهر امروز در نشست خبری طرح فرزندان غدیر اظهار کرد: این طرح با همکاری مشترک کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کرمانشاه، مؤسسه حضرت خدیجه و خیرین برنامه سمت خدا از سال گذشته در این استان اجرا شده است.
وی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم فرزندآوری خانوادهها افزود: برخی از زوجهای جوان نابارور نیاز به کمکها و حمایتهای درمانی و مالی دارند که در قالب طرح فرزندان غدیر این زوجها شناسایی و برای اخذ وام قرضالحسنه بدون سود به بانکهای سطح استان کرمانشاه معرفی میشوند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه با بیان اینکه مبلغ این تسهیلات از یک صد میلیون ریال تا یک صد و ۵۰ میلیون ریال است، گفت: زوجهای نابارور برای بهرهمندی از این تسهیلات میتوانند به کانونهای مساجد سطح این استان مراجعه و ثبت نام کنند.
کلاتپور تاکید کرد: خیرین نیکاندیش میتوانند برای مشارکت بلاعوض در طرح فرزندان غدیر کمکهای خود را با کد دستوری #۲۵۵۷۳۳* و یا شماره حساب ۲۳۱۰۳۵۳۰۵۴ واریز کنند.
وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با همدلی و مواسات به دلیل آسیب دیدگی بسیاری از کسب و کارها بر اثر شیوع ویروس کرونا افزود: از آغاز شیوع این ویروس در کشور کانونهای فرهنگی هنری مساجد این استان هم همگام با سراسر کشور وارد عرصههای خدمات رسانی به خانوادههای محروم شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه ادامه داد: با کمک و همراهی موسسه خیریه حضرت خدیجه (س) و حمایت خیرین نیک اندیش برنامه تلویزیونی سمت خدا از رمضان سال گذشته تاکنون چهار هزار و ۸۰۰ بسته گوشت گرم گوسفندی بین نیازمندان و محرومان این استان توزیع شده است.
کلاتپور تصریح کرد: این بستهها طی چهار مرحله به میزان هفت هزار و ۵۰۰ کیلوگرم و به ارزش ۱۰ میلیارد ریال به صورت آبرومند به دست نیازمندان سطح استان کرمانشاه رسیده است.
وی افزود: طی یک طرح مشارکتی دیگر، ۲۳ راس گوسفند به ارزش ۶۲۰ میلیون ریال در روز عید قربان ذبح و بین ۷۰۰ خانوار نیازمند استان کرمانشاه توزیع شد.
کلاتپور گفت: طرح نذر قربانی در استان کرمانشاه هر سه ماه یکبار اجرایی میشود که طی آن یک هزار و ۲۰۰ بسته گوشت گرم از طریق کانونهای فرهنگی هنری مساجد و گروههای جهادی این استان به دست نیازمندان شناسایی شده میرسد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه به طرح ملی ختم جمعی نور اشاره کرد و گفت: این طرح در ماه مبارک رمضان سال جاری با حضور ۸۱۰ نفر در این استان اجرا شد، که شرکت کنندگان توفیق ختم ۲۷۳ دور کامل قرآن کریم را داشتند.
وی با بیان اینکه شرکت در این طرح به صورت عمومی بوده است، افزود: این طرح به صورت مجازی برگزار شد که به شرکت کنندگان در این طرح به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا میشود.
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