صبر مردم آمریکا درباره جنگ عراق بسر آمده است / توان بین المللی آمریکا کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه واشنگتن پست نوشت : "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا و وزرای ارشد کابینه وی در حال لغو سفرهای شخصی خود در جهان به منظور تمرکز جدی بر عراق و دیگر نقاط خاورمیانه هستند و این در حالی است که دولت بوش انرژی خود را برای 18 ماه باقی مانده از دوران ریاست جمهوری وی بر اولویتهای اصلی معطوف کرده است.

" پیتر بیکر" نویسنده این مطلب خاطر نشان می کند: در دو هفته گذشته ، بوش نشست خود را با رهبران آسیای جنوب شرقی در سنگاپور لغو کرد، "کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا نیز سفر خود را به آفریقا به تعویق انداخت و البته "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا نیز سفر خود را به آمریکای لاتین لغو کرد. بحث و منازعات داخلی درباره عراق که ممکن است با گزارش " دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق در ماه سپتامبر به اوج خود برسد، انجام چنین سفری را در این زمان غیرقابل دفاع کرده است.

در ادامه این مطلب آمده است : این تصمیمات تاکیدی بر این مسئله است که تا چه حد عراق و اوضاع آشفته خاورمیانه می توانند ریاست جمهوری بوش را به تحلیل ببرند و تهدیدی برای توانایی وی دربه جای گذاشتن یک میراث جاودانی باشند. لغو این سفرها اعتراض هایی را در آن مناطق در پی داشت و محققان و دیپلماتهای آمریکایی از آسیب مداوم ناشی از لغو این سفرها هشدار می دهند. اما همچنان که دوران ریاست جمهوری بوش رو به پایان و صبر مردم آمریکا در برابر جنگ عراق در حال کم شدن است، بسیاری از کارشناسان در واشنگتن می گویند که رئیس جمهور باید اهداف ثانویه خود را کنار بگذارد.

" کارلوس پاسکوال" مدیر سابق بخش بازسازی و برقراری ثبات در وزارت خارجه آمریکا گفت که شکست درعراق برای موضع آمریکا به قدری مخرب است که اختصاص انرژی بیشتر درآنجا ارزش چشم پوشی از مناطق دیگر به طور موقت را دارد.

با این وجود دیگر کارشناسان نیز گفتد که تغییر در مسائل مورد توجه دولت بوش نشان دهنده کاهش هزینه هایی است که جنگ عراق بر ظرفیت آمریکا در مدیریت نقش خود به عنوان تنها ابرقدرت جهان تحمیل کرده است. در حالی که تیم بوش جنگ در عراق را به راه انداخته، چین نفوذ جهانی خود را گسترش داده، روسیه به عنوان یک قدرت استبدادی و رقابتی دوباره سر بیرون آورده و حس ضد آمریکایی در آمریکای لاتین افزایش یافته است.

بیکر با اشاره به لغو سفر بوش به سنگاپور و دیدار با رهبران " آسه آن" ( سازمان همکاریهای جنوب شرق آسیا) به نقل از " سورین پیتسوان" نخست وزیر سابق تایلند که احتمالا دبیر کل این سازمان خواهد شد، می افزاید : لغو سفر بوش یک سیگنال اشتباه را به منطقه می فرستد. ما این استنباط را می کنیم که به حاشیه رانده شده ایم."

رایس هم با لغو سفر خود به غنا و کنگو که می توانست سفری باشد که در آن بالاترین مقام آمریکایی طی دهه گذشته از آن دیدن کرده ، از طریق یک ارتباط ویدیویی با یکی از همایشهای آفریقایی گفت :" همانطور که می دانید، اکنون زمان چالش انگیز در خاورمیانه و بویژه در عراق است و رئیس جمهور از من خواسته تا این هفته در واشنگتن باشم."

پس از آن نیز گیتس سفر خود را به السالوادور، کلمیبا، پرو و شیلی به تعویق انداخت . اما دو ماه آینده برای بوش در حالی که با تلاشهای کنگره کشورش برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق روبروست، زمان مهمی به شمارمی رود. قرار است " دیوید پتریوس" و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در عراق 15 سپتامبر گزارش خود را درباره عراق اعلام کنند.