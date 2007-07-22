سوء قصد به جان رئیس جمهور سریلانکا ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس سریلانکا یک بمب قوی را در "کلمبو" پایتخت این کشور و در فاصله 3 مایلی محلی که قرار بود امروز رئیس جمهور این کشور در آن حضور بیابد کشف و خنثی کرد.

پلیس سریلانکا "ببرهای تامیل" را مسئول این بمب گذاری معرفی کرده است.

در پی کشف این بمب، پلیس به سرعت و بوسیله بالگرد "ماهیندا راجاپاکسا" رئیس جمهور سریلانکا را از محل دور کرد.

پلیس سریلانکا اعلام کرده : بمبگذران با استفاده از میوه و سبزیجات این بمب را مخفی کرده بودند و در صورت منفجر شدن عده زیادی از مردم کشته می شدند.