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۳۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۶

سوء قصد به جان رئیس جمهور سریلانکا ناکام ماند

پلیس سریلانکا از کشف و خنثی سازی یک بمب قوی در نزدیکی محل حضور ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس سریلانکا یک بمب قوی را در "کلمبو" پایتخت این کشور و در فاصله 3 مایلی محلی که قرار بود امروز رئیس جمهور این کشور در آن حضور بیابد کشف و خنثی کرد.

پلیس سریلانکا "ببرهای تامیل" را مسئول این بمب گذاری معرفی کرده است.

در پی کشف این بمب، پلیس به سرعت و بوسیله بالگرد "ماهیندا راجاپاکسا" رئیس جمهور سریلانکا را از محل دور کرد.

پلیس سریلانکا اعلام کرده : بمبگذران با استفاده از میوه و سبزیجات این بمب را مخفی کرده بودند و در صورت منفجر شدن عده زیادی از مردم کشته می شدند.

کد مطلب 522162

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