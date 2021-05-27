کاهش ۴۰ درصدی بارش در ایلام/کشت برنج ممنوع است

علی پوراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری شاهد کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته در استان ایلام بوده‌ایم.

وی گفت: آمارها از کاهش ۲۵ درصدی بارش‌ها نسبت به بلندمدت در استان حکایت دارد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان ایلام با اشاره به اینکه آورد رودخانه‌های استان ایلام به صورت تصاعدی کاهش پیدا کرده است، گفت: مخازن سدهای استان ایلام نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش آب نشان می‌دهند و این در حالیست که دبی ورودی رودخانه‌ها به مخازن سدها در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالای ۷۰ درصد کمتر شده است.

پوراحمد اضافه کرد: برای عبور از پیک امسال، آب منطقه‌ای استان با همکاری استاندار ایلام و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدامات اضطراری مثل ممنوعیت کشت برنج و محصول پرآب بر تحت پوشش چاه‌ها و موتورتلمبه ها، قرق با شعاع دو هزار متری اطراف چاه‌های آب شرب و جلوگیری از کشت محصولات پرآب در اطراف این چاه‌ها برای حفظ آبخوان‌ها، محدودیت ساعات آبیاری فضای سبز، جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهرها و…انجام داده است.

وی گفت: جلوگیری از اضافه برداشت و همچنین حفر چاه غیرمجاز از دیگر اقدامات آب منطقه‌ای ایلام بوده که البته خوشبختانه استان ایلام در وضعیت فعلی دارای چاه غیرمجاز نیست.

پوراحمد افزود: عبور از شرایط خشکسالی حادث شده مستلزم عمل به وظایف از سوی همه دستگاه‌ها و رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی از طرف همه بهره برداران و ذینفعان خواهد بود.