خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمد رضا یوسف نژاد*: یک: در آستانه مهم‌ترین رویداد سیاسی سال ۱۴۰۰، بانوان به دلیل توانایی در مدیریت خانواده نقش مؤثر و غیرقابل انکاری در ایجاد و افزایش شور و مشارکت انتخاباتی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دارند.

بانوان در چهار دهه گذشته همواره نقش مؤثر و تأثیر گذار در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشتند و به طور قطع در این دوره از انتخابات هم برای خلق حماسه‌ای دیگر در تلاش هستند. مشارکت بانوان در همه فعالیت‌های سیاسی یک ضرورت است چراکه زنان در تمام عرصه‌ها نقش تعیین کننده و اثر گذار در جامعه دارند.

خودباوری زنان

این روزها دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هیاهوی رسانه‌ای به دنبال اهداف مورد نظر خود در انتخابات ۱۴۰۰ از جمله حضور کم رنگ زنان و مردان ایران در پای صندوق‌های رأی هستند که باید هوشیار باشیم و بانوان نباید نسبت به هجمه‌های فرهنگی بی‌تفاوت باشند.

خودباوری بانوان و پرهیز از ناامیدی برای حضور در انتخابات الزام است و زنان و دختران جوان و تحصیل‌کرده ایران اسلامی نگاه رو به جلو دارند و می‌توانند با ترسیم آینده‌ای روشن، مشارکتی ایده آل را در عرصه انتخابات رقم بزنند.

اگرچه اهتمام به مسائل زنان با توجه به جمعیت و اهمیت جایگاه آنان در خانواده و جامعه بسیار مهم است، اما نباید پرداختن به مطالبات بانوان تنها به دوره رقابت‌های انتخاباتی معطوف باشد. وقتی مشارکت زنان در انتخابات گسترده باشد به تبع این حضور، برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات آنان بیشتر تلاش خواهد شد.

نقش جوانان

دو: از سوی دیگر جوانان قشر تأثیر گذاری در مسائل آینده و کلان کشور هستند و اگر بخواهیم جوانان در انتخابات پیش رو مشارکت بیشتری داشته باشند باید برای آن‌ها انگیزه لازم ایجاد کنیم. این روزها فرصت خوبی است تا دلایلی که جوانان را از مشارکت ناامید می‌کند، ریشه‌یابی شود و تجربه نشان داده که با انگیزه بخشی به جوانان، می‌توان در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های مطلوبی داشت.

جوانان با مشارکت خود در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی ظرفیت سرمایه اجتماعی کشور را بالا می‌برند و باید از جوانان در مدیریت کشور استفاده شود تا انگیزه قشر جوان برای حضور در پای صندوق‌های رأی بالا رود. نامزدها و کسانی که در عرصه انتخابات داوطلب می‌شوند باید مشخص کنند به‌طور مشخص چه برنامه یا برنامه‌هایی برای نسل جوان دارند و در صورت انتخاب چگونه به آنها عمل می‌کنند.

جوانان با پرسشگری، کنجکاوی و حساسیت به سرنوشت کشور در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اثرگذارترین قشر هستند؛ البته جوانان باید هوشیار باشند که در انتخابات پیش‌رو احساسی عمل نکنند و انتخاب خود را بر پایه شناخت کافی و منطق انجام دهند

جوانان استان سمنان در دوران جنگ تحمیلی نیز حماسه بی‌بدیل دفاع مقدس را خلق کردند و در دوران دفاع مقدس حدود ۹۸ درصد از رزمندگان از قشر جوان بودند و قشر جوان در مقاطع مختلف تاریخ این کشور حماسه‌آفرین هستند.

احزاب و نشاط انتخابات

سه: احزاب کانون هم‌گرایی، نشاط و رشد سیاسی است و در شرایطی که جامعه با تحریم و شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و در آستانه انتخابات ۲۸ خرداد، تحزّب می‌تواند گفتمان‌ساز برای ترمیم مشکلات جامعه باشد. یکی از راهبردهای مهم در هر حاکمیت سیاسی، گزینش کارگزاران مدنی و سیاسی است تا با پشتوانه رأی مردمی بتواند امور را در بخش‌های مختلف به پیش ببرد.

برگزاری انتخابات حداکثری فضایی را مهیا می‌کند تا نمایندگان تمام طیف‌های فکری امکان حضور داشته باشند و جناح‌های سیاسی با ارائه برنامه هدفمند در راستای پیشبرد امور جامعه و حل مشکلات نقش‌آفرینی خواهند کرد و هواداران فکری هر جناح هم در سایه نشاط سیاسی، آرام و آگاه در نهایت پختگی، رأی خود را به صندوق‌ها می‌اندازند.

اگرچه احزاب در محتوای اندیشه با هم تفاوت‌هایی دارند اما همه زیر چتر خانه احزاب و قانون اساسی فعالیت می‌کنند و نوع نگرش جناح‌ها و احزاب سیاسی باید مبارزه با فساد و مطالبه گر باشد. یکی از کارویژه‌های مهم احزاب دانش‌افزایی سیاسی و دامن زدن به مباحث محرک توسعه در جامعه است و در انتخابات مختلف تشکل‌های سیاسی باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا نتایج صندوق‌های رأی حاصل آگاهی بوده و اصلح برای انجام امور کشور برگزیده شود.

احزاب و جریان‌های سیاسی شناسنامه دار که در بطن و متن جامعه ظهور و بروز پیدا کرده‌اند می‌توانند برای تحقق مشارکت حداکثری با عزمی جدی به ایفای نقش بپردازند. حضور و مشارکت حداکثری در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان جلوه مشروعیت مردمی نظام جمهوری اسلامی در رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق آن بهره برد.

*خبرنگار و فعال رسانه‌ای و کنشگر مسائل سیاسی و اجتماعی