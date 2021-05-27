۶۰ هزار واحد مسکونی طی یک سال اخیر به نیازمندان کشور تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش صبح پنجشنبه در آئین بهره برداری از دو هزار واحد مسکن محرومان در استان اصفهان که به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید، با بیان اینکه ۱۲۰ هزار واحد توافقنامه با استانداری‌های کشور برای اجرای این طرح امضا کرده‌ایم، اظهار داشت: مبلغ بلاعوض اجرای این طرح را سازمان برنامه و بودجه تأمین کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ هزار واحد مسکونی محرومان در کشور بهره برداری شده است، ادامه داد: ۶۰ هزار واحد دیگر نیز در نوبت تحویل و افتتاح است و پروژه‌ها را یکساله تحویل مردم دادیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه پروژه‌های دیگر ارزان قیمت را نیز در دست بهره برداری داریم، گفت: توسعه مسکن در دستور کار است و این طرح را تا جایی که بتوان همه ایرانی‌ها را خانه دار کرد ادامه خواهیم داد.

۲۰۰۰ واحد مسکونی به نیازمندان اصفهان تحویل شد

همچنین عباس رضایی، استاندار اصفهان نیز در این آئین اظهار داشت: دو هزار واحد مسکونی امروز تحویل متقاضیان می‌شود، البته باید توجه داشت پراکندگی این پروژه در استان اصفهان زیاد است و امروز به صورت نمادین این پروژه در تیران و کرون با ۱۹۰ واحد مسکونی تحویل شده است.

وی با بیان اینکه سفر قبلی رئیس سازمان برنامه و بودجه همواره با برکت بوده است، ادامه داد: برای بهره برداری از مسکن محرومان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشارکت داشته و یک هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی نیز توسط کمیته امداد در دست ساخت است.

استاندار اصفهان به همکاری خوب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مناطق سیل و زلزله اشاره کرد و گفت: برای مثال در زلزله سمیرم نیروهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان اولین نیروها برای بازسازی در منطقه حضور یافتند.