قیمت نفت خام افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات امروز، پنجشنبه، تخت تأثیر پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران و احتمال بازگشت نفت این کشور به بازارهای جهانی افت کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت تا ساعت ۱۱:۲۱ به وقت تهران ۰.۶۵ درصد افت کرد و به ۶۸.۴۲ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا ۰.۵۶ درصد افت کرد و به ۶۵.۸۴ دلار رسید.

این در حالی اتفاق افتاد که دیشب تحت تأثیر گزارشی که نشان می‌داد میزان ذخایر نفت انبارهای آمریکا کاهش یافته است، قیمت نفت خام رشد کرده بود.