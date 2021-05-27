قیمت نفت خام افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت نفت خام در معاملات امروز، پنجشنبه، تخت تأثیر پیشرفت مذاکرات هستهای ایران و احتمال بازگشت نفت این کشور به بازارهای جهانی افت کرد.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت تا ساعت ۱۱:۲۱ به وقت تهران ۰.۶۵ درصد افت کرد و به ۶۸.۴۲ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا ۰.۵۶ درصد افت کرد و به ۶۵.۸۴ دلار رسید.
این در حالی اتفاق افتاد که دیشب تحت تأثیر گزارشی که نشان میداد میزان ذخایر نفت انبارهای آمریکا کاهش یافته است، قیمت نفت خام رشد کرده بود.
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